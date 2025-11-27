Buldan'da Kabak, Nar Ağacının Tepesinde Meyve Verdi

Turan Mahallesi'nde şaşırtan görüntü

Denizli'nin Buldan ilçesi Turan Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçeye ektiği kabak, nar ağacının tepesine kadar uzanarak meyvelerini verdi.

Bahçe sahibi Memnune Acıkara, kabak çekirdeklerini bahar aylarında toprağa gömdüğünü anlattı. "Kabaklar dökecek diye çok uzun süre bekledim. Sulamasını yaptım, yabani otlarını temizledim. Her tarafa kol attı ancak bir türlü meyveye dönmedi."

Acıkara sözlerine şöyle devam etti: "Ben artık kış geldi bu zamandan sonra meyve vermez diye düşünüyordum. Daha sonra iki nar ağacımın tepesinde kabakların olduğunu gördüm. Toprakta yetişmeyen kabaklar nar ağaçlarında yetişti. Bugüne kadar böyle bir şey hiç görmedim duymadım. Emeklerim çok şükür boşa gitmedi."

Olay, mahallede ilgi çekti ve çevredekiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE BİR VATANDAŞIN BAHÇEYE EKTİĞİ KABAK AĞACI, NAR AĞACININ TEPESİNDE MEYVELERİNİ VERDİ.