Buldan'da Seyir Halindeki Ambulans Alev Aldı

DENİZLİ (İHA)

Denizli’nin Buldan ilçesinde seyir halindeki bir ambulansın motor bölümünde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne ait, sürücülüğünü İ. Y.'nin yaptığı 20 AAF 365 plakalı ambulans, Doğanköy Mahallesi yol ayrımına geldiği sırada aniden alev aldı. Motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını ambulansın diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü. Yüksek hararetten kaynaklandığı öğrenilen yangında ambulansta maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

