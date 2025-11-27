Buldanlı avcılar sertifikalarını aldı

Eğitim Buldan Halk Eğitim gözetiminde, sınav sonrası sertifika

Buldan Kara Avcılar Derneği girişimiyle, Buldan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü gözetiminde düzenlenen eğitimi, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli verdi. Yapılan sınavın ardından kursiyerler sertifikalarını aldı.

Buldan Kara Avcılar Derneği Başkanı Hakan Aytekin konuşmasında şu ifadelere yer verdi: " Avcılık, sertifika almakla başlar. Birçok kişi avcılığa karşı olsa da eli kanlı kattiler değil tam tersi bu güzel vatanın güvenlik güçlerinden sonraki eli silahlı gönüllü askeri gücüdür. Dedelerimizden duyduğumuz kadarı ile Kurtuluş Savaşımızın başlangıcındaki Kuvay-ı Milliyenin kuruluş aşamasına bir baksınlar. Avcı her yerdedir. Bunun en son örneğini 28 Ağustos günü başlayan ve beş gün boyunca devam eden orman yangınında biz avcıların ikinci evi olan ormanlarımızın yandığı yangın felaketinde gördük.

Birçok birimin yangının boyutundan koordine olamadığı yerde dağları avuçlarının içi gibi bilen bizler, her noktada yangına müdahalenin ve lojistik desteğin tam merkezinde idik. Yaradan bu tür felaketleri bir daha yaşatmasın . Olursa da bizler her zaman orada olacağız. Av günleri keklik ve tavşan için Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmî tatil günlerinde, göçmen kuşlar ve domuz avı için ek olarak Salı günleri serbesttir. Bunun haricinde avcılık yapanları gören vatandaşlarımızdan 112 acil hattına ihbarda bulunmalarını rica ederim. Tüm avcılarımıza kazasız, belasız avlar temenni ederim" dedi.

