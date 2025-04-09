Bülent Turan: 'Güvenli Sokağa Sahip Olmayan Toplum Başarıya Ulaşamaz'

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Iğdır'da yaptığı konuşmada, sokak güvenliğinin önemine dikkat çekerek, "Sokağı güvenli olmayan hiçbir toplum başarılı olamaz, adım atamaz. Sokağa risk nereden gelirse gelsin, hayvandan, sokağa davetten, trafikten… bunların mutlaka gereğinin yapılması lazım," dedi.

Turan, Iğdır ziyareti kapsamında Iğdır Özel Harekat Merkezi'nde "80. Yıl Polis Hatıra Ormanı"nın açılışını yaparak fidan dikti. Daha sonra Vali Ercan Turan'ı makamında ziyaret eden Turan, Valiliğin Toplantı Salonu'nda kurum amirleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Ardından, Valilik iş birliğiyle inşa edilen Iğdır Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nde incelemelerde bulunan Turan, burada Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Bugün önemli bir konu için buradayız," diye belirtti.

Bülent Turan, Iğdır Valisi ve ekibine, Türkiye'de önemli bir çalışma yaptıkları için teşekkür etti. "Köpek barınak tesisini gezdik, Iğdır, diğer iller daha yeni başlarken konuyu bitirmiş, son aşamaya gelmiştir," dedi.

Turan, tüm bakan yardımcılarının benzer program için farklı illerde toplantılar yaptığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: "Memleketimizde bu yüzyılda sokaklarda hala çocuklar ölüyor; bazen yaşlılar bedel ödüyor. Bunu kabul etmiyoruz, buna isyan ediyoruz. Daha ötesi, Meclisimiz bu konuyu ciddiye almış, kanun çıkarmış ve bu kanunun uygulanması gerekiyor."

"Sokağımızda çocuk ölümü, trafik kazası, terör meselesi, sokağa davet gibi toplum huzurunu bozan hiçbir şey istemiyoruz. Bu nedenle bugün sokakta hiç hayvan olmaması iddiası için buradayız," diyen Turan, gerekli altyapı çalışmalarının yapılacağını vurguladı.

Turan, Iğdır'daki çalışmanın tüm Türkiye için örnek olmasını dileyerek, sokak hayvanları konusunda hızlı ve pratik önlemler alındığını belirtti. Her ilde benzer adımlar atıldığını da sözlerine ekledi. "Esasında kanun, belediyelere toplama, rehabilite etme, kısırlaştırma ve sahiplendirmeye kadar birçok görev veriyor. Ancak belediyeler bazen bunları ihmal ettiği için biz valilik olarak bu meseleye el atmayı ve tüm kurumlarımızla birlikte çalışmayı hedefliyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan (sağ2) Iğdır ziyareti kapsamında Iğdır Özel Harekat Merkezi'nde "80. Yıl Polis Hatıra Ormanı"nın açılışını yaptı, fidan dikti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan (sağ2) Iğdır ziyareti kapsamında Iğdır Özel Harekat Merkezi'nde "80. Yıl Polis Hatıra Ormanı"nın açılışını yaptı, fidan dikti.