Bulgar-Türk İş Forumu Şumnu'da Başladı

Şumnu'da Bulgar-Türk İş Forumu Düzenlendi

Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Şumnu şehrinde, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) tarafından düzenlenen Bulgar-Türk İş Forumu, iki ülkenin iş insanlarını ve yetkililerini bir araya getirdi.

BULTİŞAD Başkanı Fikret İnce: "Dostluğun ve Ticari İlişkilerin Gelişimi İçin Bir Adım Atıyoruz"

BULTİŞAD Kurucu ve Onursal Başkanı Fikret İnce, forumun amaçlarını değerlendirirken, "Bugün özel bir gün. Çünkü Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluğun ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için bir adım atmak istiyoruz. İki ülke arasındaki ilişkiler devamlı gelişiyor. Çok büyük potansiyel var. Bulgaristan Türk yatırımları için çok büyük bir fırsat." dedi.

Yatırım Teşvikleri Üzerine Vurgular

İnce, Bulgar yatırımcıların Türkiye'ye gitmelerini teşvik etmek amacıyla daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti: "İşadamları ve resmi kuruluşların hepsinin bu yönde çok büyük gayret sarf etmeleri lazım. Çünkü iki ülke komşu. Türkiye’de sadece Bulgaristan’a komşu derler ama onlara komşu demezler."

Gelecek İçin Umut Dolu Mesajlar

Fikret İnce ayrıca, ikili ilişkilerin geleceğini parlak gördüğünü belirterek, "Türkiye'nin elinin devamlı Bulgaristan'da olması lazım ticari olarak. Bulgaristan da Türkiye ile ilişkilerini geliştirsin. Türkiye'de de çok büyük yatırım imkanları var. Buradaki iş adamlarına sesleniyorum. Onlar da Türkiye'ye gelsinler, bizim komşumuz kardeşlerimiz. Bu ilişkileri hep beraber iyileştirelim." diye konuştu.

Yatırım Potansiyeli ve İşbirliği Mesajları

BULTİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Nemutlu, Şumnu'nun Türk yatırımları için cazip bir yer olduğunu dile getirdi, "Son 5 yılda Organize Sanayi Bölgesi'ne 6-7 yeni büyük Türk şirketi yatırım yaptı. Bu forumda olduğu gibi bilgi mübadelesi ve görüşmeler yapıldıkça ikili ilişkilerimiz gelişecek." dedi.

Bulgaristan'dan Destek Mesajları

İş Forumu açılışında konuşan Bulgaristan İnovasyon ve Büyüme Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov, uzun vadeli ortaklıklara büyük önem verdiklerini belirtti. "Bugün bu salonda elde edilen gerçek başarı sonuçlarını, gelecekte büyük bir potansiyeli görmekteyim." dedi.

Türkiye'nin Bulgaristan'ın en büyük dış ekonomik ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Yakimov, son bir yıldaki karşılıklı ticaret hacminin 7,7 milyar avroya ulaştığını kaydetti. Ayrıca Bulgaristan'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin 4,300 kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Ekonomi ve Ticaretin Geleceği

Ekonomi ve Sanayi Bakan Yardımcısı Nikolay Pavlov ise, "Komşu Türkiye bizim için önemli ve güvenilir ekonomik ortağımızdır. Türkiye ile her geçen gün verimli ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştiriyoruz." dedi. Pavlov, Türk ve Bulgar iş insanlarının çeşitli zorluklardan geçtiğini, buna rağmen ekonomik ilişkilerin olumlu geliştiğini ifade etti.

Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Şumnu şehrinde Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BULTİŞAD) organizasyonunda düzenlenen Bulgar-Türk İş Forumu'nda iki ülkenin yetkilileri ve iş adamları bir aya geldi. Programa BULTİŞAD Kurucu ve Onursal Başkanı Fikret İnce de(ortada) katıldı.

Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Şumnu şehrinde Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BULTİŞAD) organizasyonunda düzenlenen Bulgar-Türk İş Forumu'nda iki ülkenin yetkilileri ve iş adamları bir aya geldi. Programa BULTİŞAD Kurucu ve Onursal Başkanı Fikret İnce de(ortada) katıldı.