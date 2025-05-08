DOLAR
38,63 0,07%
EURO
43,49 0,48%
ALTIN
4.111,21 1,78%
BITCOIN
3.913.977,28 -4,87%

Bulgar-Türk İş Forumu Şumnu'da Başladı

Şumnu'da düzenlenen Bulgar-Türk İş Forumu, ticari ilişkilerin güçlenmesini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 18:33
Bulgar-Türk İş Forumu Şumnu'da Başladı

Şumnu'da Bulgar-Türk İş Forumu Düzenlendi

Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Şumnu şehrinde, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) tarafından düzenlenen Bulgar-Türk İş Forumu, iki ülkenin iş insanlarını ve yetkililerini bir araya getirdi.

BULTİŞAD Başkanı Fikret İnce: "Dostluğun ve Ticari İlişkilerin Gelişimi İçin Bir Adım Atıyoruz"

BULTİŞAD Kurucu ve Onursal Başkanı Fikret İnce, forumun amaçlarını değerlendirirken, "Bugün özel bir gün. Çünkü Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluğun ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için bir adım atmak istiyoruz. İki ülke arasındaki ilişkiler devamlı gelişiyor. Çok büyük potansiyel var. Bulgaristan Türk yatırımları için çok büyük bir fırsat." dedi.

Yatırım Teşvikleri Üzerine Vurgular

İnce, Bulgar yatırımcıların Türkiye'ye gitmelerini teşvik etmek amacıyla daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti: "İşadamları ve resmi kuruluşların hepsinin bu yönde çok büyük gayret sarf etmeleri lazım. Çünkü iki ülke komşu. Türkiye’de sadece Bulgaristan’a komşu derler ama onlara komşu demezler."

Gelecek İçin Umut Dolu Mesajlar

Fikret İnce ayrıca, ikili ilişkilerin geleceğini parlak gördüğünü belirterek, "Türkiye'nin elinin devamlı Bulgaristan'da olması lazım ticari olarak. Bulgaristan da Türkiye ile ilişkilerini geliştirsin. Türkiye'de de çok büyük yatırım imkanları var. Buradaki iş adamlarına sesleniyorum. Onlar da Türkiye'ye gelsinler, bizim komşumuz kardeşlerimiz. Bu ilişkileri hep beraber iyileştirelim." diye konuştu.

Yatırım Potansiyeli ve İşbirliği Mesajları

BULTİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Nemutlu, Şumnu'nun Türk yatırımları için cazip bir yer olduğunu dile getirdi, "Son 5 yılda Organize Sanayi Bölgesi'ne 6-7 yeni büyük Türk şirketi yatırım yaptı. Bu forumda olduğu gibi bilgi mübadelesi ve görüşmeler yapıldıkça ikili ilişkilerimiz gelişecek." dedi.

Bulgaristan'dan Destek Mesajları

İş Forumu açılışında konuşan Bulgaristan İnovasyon ve Büyüme Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov, uzun vadeli ortaklıklara büyük önem verdiklerini belirtti. "Bugün bu salonda elde edilen gerçek başarı sonuçlarını, gelecekte büyük bir potansiyeli görmekteyim." dedi.

Türkiye'nin Bulgaristan'ın en büyük dış ekonomik ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Yakimov, son bir yıldaki karşılıklı ticaret hacminin 7,7 milyar avroya ulaştığını kaydetti. Ayrıca Bulgaristan'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin 4,300 kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Ekonomi ve Ticaretin Geleceği

Ekonomi ve Sanayi Bakan Yardımcısı Nikolay Pavlov ise, "Komşu Türkiye bizim için önemli ve güvenilir ekonomik ortağımızdır. Türkiye ile her geçen gün verimli ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştiriyoruz." dedi. Pavlov, Türk ve Bulgar iş insanlarının çeşitli zorluklardan geçtiğini, buna rağmen ekonomik ilişkilerin olumlu geliştiğini ifade etti.

Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Şumnu şehrinde Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BULTİŞAD)...

Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Şumnu şehrinde Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BULTİŞAD) organizasyonunda düzenlenen Bulgar-Türk İş Forumu'nda iki ülkenin yetkilileri ve iş adamları bir aya geldi. Programa BULTİŞAD Kurucu ve Onursal Başkanı Fikret İnce de(ortada) katıldı.

Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Şumnu şehrinde Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BULTİŞAD)...

Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Şumnu şehrinde Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BULTİŞAD) organizasyonunda düzenlenen Bulgar-Türk İş Forumu'nda iki ülkenin yetkilileri ve iş adamları bir aya geldi. Programa BULTİŞAD Kurucu ve Onursal Başkanı Fikret İnce de(ortada) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Dağa Giden Kadın Ölü Bulundu
2
Beyoğlu'nda Kardeş Cinayeti ve İntihar Olayı
3
Muş'tan Ankara'ya Ambulans Uçakla 7 Aylık Bebek Sevk Edildi
4
SOLOTÜRK'ün Elazığ Gösteri Uçuşu Hava Muhalefeti Nedeniyle İptal Edildi
5
Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi Tanıtıldı
6
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Çanakkale YEDAM'ı Ziyaret Etti
7
Adana'da Ukraynalılar Zafer Günü’nde Savaşa Kurban Gidenleri Andı

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye