Bünyan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Birlik ve Farkındalık

Bünyan'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde düzenlenen programda, İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, Bünyan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk engelli bireyler ve aileleriyle buluştu.

Etkinlikteki Vurgular

Program, Devlet Bahçeli Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda birlik, dayanışma ve farkındalık duygusunu güçlendiren değerlendirmeler yapıldı; engelli bireylerin sosyal yaşama daha güçlü katılımını destekleyecek çalışmalar ele alındı.

Bünyan Belediyesi yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak her adımın yanında olmaya devam edeceğini belirtti ve programa katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

