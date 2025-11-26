Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

Bünyan Belediyesi, 5199 Sayılı Kanun kapsamında 'Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı'nı açtı; Zabıta hayvanları teslim alıp bakım ve takip süreçlerini yürütüyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:59
Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

Bünyan'da "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı" hizmete sunuldu

Bünyan ilçesinde, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı" hizmete alındı. Proje, ilçedeki bakıma muhtaç ve başıboş sokak hayvanlarının daha güvenli ve sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Projenin amacı ve uygulama

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin öncülüğünde gerçekleştirilen alanda, sokak hayvanlarına yönelik bakım, tedavi ve güvenli barınma imkanları sağlanıyor. Belediye yetkilileri, projenin ilçedeki sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Teslim ve bakım süreci

Yetkililer, ilçe genelinde bulunan sokak hayvanlarının Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edilebileceğini ifade ederek, ekiplerin bakım ve takip süreçlerini titizlikle yürüttüğünü aktardı. Bölgedeki hayvanların düzenli kontrol ve müdahalelerle sağlıklı tutulması için gerekli düzenlemeler uygulamaya konuldu.

Başkan Metin'in açıklaması

Selahattin Metin, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, "Can dostlarımız için daha güvenli, daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmak adına çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" dedi.

