Burdur'da camide bağış kutusunu açamayan 2 hırsızlık şüphelisi kamerada

Mevlana Camisi'ndeki girişim güvenlik kamerasına takıldı

Burdur'un Mehmet Akif Mahallesindeki Mevlana Camisi'ne giren 2 şahıs, camideki bağış kutusunu açmaya çalıştı. Uzun süre uğraşmalarına rağmen kutuyu açamayan şüpheliler, başarısızlık sonrası koşar adımlarla camiden uzaklaştı.

Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, şahısların daha önce de hırsızlık girişiminde bulunduğu yönünde bilgiler olduğu öğrenilmesi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kutuyu açma çabaları ve camiden kaçış anları, camideki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde şahısların camiye gelişleri, kutuyla uzun süre uğraşmaları ve başarısız olunca ayrılmaları net şekilde görülüyor.

