Burdur'da camide bağış kutusunu açamayan 2 hırsızlık şüphelisi kamerada

Burdur Mevlana Camisi'ne giren 2 şüpheli bağış kutusunu açamayınca kaçtı; anlar güvenlik kamerasına yansıdı, polis çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:37
Burdur'da camide bağış kutusunu açamayan 2 hırsızlık şüphelisi kamerada

Burdur'da camide bağış kutusunu açamayan 2 hırsızlık şüphelisi kamerada

Mevlana Camisi'ndeki girişim güvenlik kamerasına takıldı

Burdur'un Mehmet Akif Mahallesindeki Mevlana Camisi'ne giren 2 şahıs, camideki bağış kutusunu açmaya çalıştı. Uzun süre uğraşmalarına rağmen kutuyu açamayan şüpheliler, başarısızlık sonrası koşar adımlarla camiden uzaklaştı.

Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, şahısların daha önce de hırsızlık girişiminde bulunduğu yönünde bilgiler olduğu öğrenilmesi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kutuyu açma çabaları ve camiden kaçış anları, camideki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde şahısların camiye gelişleri, kutuyla uzun süre uğraşmaları ve başarısız olunca ayrılmaları net şekilde görülüyor.

BURDUR'DA BİR CAMİYE GİREREK SADAKA KUTUSUNU AÇMAYA ÇALIŞAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 2 ŞAHIS KAMERALARA...

BURDUR'DA BİR CAMİYE GİREREK SADAKA KUTUSUNU AÇMAYA ÇALIŞAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 2 ŞAHIS KAMERALARA YAKALANDI. UZUN UĞRAŞ SONUNDA KUTUYU AÇAMAYAN ŞAHISLAR KAYIPLARA KARIŞTI.

BURDUR'DA BİR CAMİYE GİREREK SADAKA KUTUSUNU AÇMAYA ÇALIŞAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 2 ŞAHIS KAMERALARA...

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzman Uararısı: Çocuklarda Gece İdrar Kaçırma (Enürezis Nokturna) — Op. Dr. Akın Karagözoğlu
2
Adıyaman Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 475 Bin Ton Asfalt ve Sorgun'la Kardeşlik
3
Yunusemre Belediyesi, BÜKSEV ile Kanser Destek Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor
4
Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri: 1380 Sayılı Kanun Kapsamında Sıkı Kontrol
5
Turistik Doğu Ekspresi'ne Talep Çığ Gibi: 22 Aralık 2025'te Sezon Başlıyor
6
Karaman'da 51 Yeni Araç Emniyet ve Jandarmaya Törenle Tahsis Edildi
7
Ilgaz Dağı Beyaza Büründü: Havadan Görüntüler

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği