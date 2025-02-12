Burdur'da Polisten Kaçış: Sürücü Kaza Yaparak Yakalandı

Burdur'da Kaçışla Sonuçlanan Kovalamaca

Burdur'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, 15 NR 403 plakalı otomobili ile kaçmaya başladı. Olay, Akkanat Sokak'ta meydana geldi.

Park Halindeki Araçlara Çarptı

Sürücü A.Y. (29), kovalama sırasında, Fevzi Paşa ve Rıza Doğru caddelerinde park halindeki dört araca çarparak yolda büyük bir hasara yol açtı. Otomobili, Antalya-Isparta kara yolundan çıkarak kışla uygulama noktasında lastikleri patladıktan sonra durdu.

Yaya Olarak Kaçmaya Devam Etti

Lastikleri patlayan otomobilden inen A.Y., bu defa yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarlada yakalandı. Yapılan araştırmada, şüphelinin çok sayıda suçtan aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Burdur'da polisten kaçarken park halindeki 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Polis ekiplerinden kaçarken refüje çıkan otomobil sürücüsü, lastikleri patlayınca durdu.

Burdur'da polisten kaçarken park halindeki 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Polis ekiplerinden kaçarken refüje çıkan otomobil sürücüsü, lastikleri patlayınca durdu.