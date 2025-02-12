DOLAR
36,1 0,06%
EURO
37,52 0,04%
ALTIN
3.366,42 -0,01%
BITCOIN
3.497.871,63 0,14%

Burdur'da Polisten Kaçış: Sürücü Kaza Yaparak Yakalandı

Burdur'da polisten kaçan sürücü, park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı ve yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 23:16
Burdur'da Polisten Kaçış: Sürücü Kaza Yaparak Yakalandı

Burdur'da Kaçışla Sonuçlanan Kovalamaca

Burdur'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, 15 NR 403 plakalı otomobili ile kaçmaya başladı. Olay, Akkanat Sokak'ta meydana geldi.

Park Halindeki Araçlara Çarptı

Sürücü A.Y. (29), kovalama sırasında, Fevzi Paşa ve Rıza Doğru caddelerinde park halindeki dört araca çarparak yolda büyük bir hasara yol açtı. Otomobili, Antalya-Isparta kara yolundan çıkarak kışla uygulama noktasında lastikleri patladıktan sonra durdu.

Yaya Olarak Kaçmaya Devam Etti

Lastikleri patlayan otomobilden inen A.Y., bu defa yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarlada yakalandı. Yapılan araştırmada, şüphelinin çok sayıda suçtan aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Burdur'da polisten kaçarken park halindeki 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı....

Burdur'da polisten kaçarken park halindeki 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Polis ekiplerinden kaçarken refüje çıkan otomobil sürücüsü, lastikleri patlayınca durdu.

Burdur'da polisten kaçarken park halindeki 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı....

Burdur'da polisten kaçarken park halindeki 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Polis ekiplerinden kaçarken refüje çıkan otomobil sürücüsü, lastikleri patlayınca durdu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
2
İsviçre'de 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' Paneli Gerçekleşti
3
13 Şubat 2025 Gündemi: Erdoğan Pakistan'da, Spor Müsabakaları Heyecanı
4
Kastamonu'da Heyelan Sonrası Kapanan Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı
5
Bahçelievler'de Muhtarın Vurduğu Emlakçı Hayatını Kaybetti
6
Bilecik'te Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
7
İtalya, ABD-Rusya Diyaloğundan Kalıcı Barış Bekliyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor