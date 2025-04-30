Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

Son günlerde yaşanan zirai don olayının ardından, belediyelerin çiftçilere yönelik destekleri hız kesmeden devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda hazırladığı destek paketlerini kamuoyuna duyurdu. İlk desteklerin geçtiğimiz günlerde sağlandığı belirtiliyor.

Bursa’da Üreticiye Destek

Kente kazandırılan son teknoloji Damla Sulama Boru Üretim Tesisi'nde, %100 geri dönüşümden elde edilen hammaddelerle üretilen binlerce sulama borusu, coşkulu bir törenle üreticilere dağıtıldı. Başkan Mustafa Bozbey, yaklaşan dönemde çiftçilere sıvı gübre ve mazot desteği vereceklerinin müjdesini de verdi.

1500 Çiftçiye Destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarım alanındaki öncülüğünün bir göstergesi olan Hibeli Damla Sulama Boru Projesi meyvelerini vermeye başladı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Tarım Peyzaj AŞ iş birliğinde yürütülen projede, yaklaşık 10 bin sulama borusu üretildi. Bu borular, 1500 çiftçiye tamamen hibe olarak teslim edildi.

Geri Dönüşümde Tarıma Katkı

Bursa'nın tarımsal potansiyelini artırma ve su kaynaklarını daha verimli kullanma amacıyla kurulan Damla Sulama Boru Üretim Tesisi, çevreciliğiyle dikkat çekiyor. Tesiste üretilen sulama boruları, %100 geri dönüşüm malzemesi kullanılarak üretiliyor.

Başkan Bozbey’den Çiftçiye Mesaj

Törende konuşan Başkan Bozbey, çiftçilerin üretime olan katkılarının önemine vurgu yaparak, "Sizin derdiniz, bizim derdimizdir. Hep beraber çiftçimizin yüzünün gülmesi için mücadele ediyoruz" dedi.

Sıvı Gübre ve Mazot Desteği Geliyor

Başkan Bozbey, çiftçilere yönelik yeni destekleri aktardı. Tarım Plast Fabrikası'nda üretilen sıvı gübrenin kısa zamanda çiftçilerle buluşturulacağını belirten Bozbey, Bursa'nın toprak yapısına uygun 4 çeşit sıvı gübrenin geliştirilip, 5 bin koliye ulaştığını duyurdu. Bu yılda yıllık 900 ton üretim ile toprak verimini artırmayı hedefliyor.