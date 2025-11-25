Bursa Büyükşehir’in 2026 Bütçesi 37 Milyar TL’ye Onay

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 performans programı ve 37 milyar TL bütçesi, Meclis'te kabul edildi; yatırımlar ve mali disiplin ön planda.

Bursa Büyükşehir’in 2026 Performans Programı ve Bütçesi Meclisten Geçti

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin performans esaslı hazırlanan 2026 mali yılı performans programı ve 2026 yılı bütçesi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı, Başkan Mustafa Bozbey başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis ve Kabul Süreci

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı üçüncü oturumu kapsamında görüşülen program ve bütçe, meclis üyelerinin oylarıyla onaylandı. Başkan Mustafa Bozbey, 'Bütçenin Bursa’ya ve vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl da çeşitli yatırımlarla Bursalıları gülümsetmeyi ve sorunları en aza indirmeyi hedefliyoruz' dedi.

Bütçe ve Performans Rakamları

2026 yılı için hazırlanan bütçe, gelir ve gider dengesi gözetilerek 37 milyar TL olarak planlandı. Bozbey, 2025 yılı bütçesinin 36 milyar 500 milyon TL olarak tahmin edildiğini, yıl sonu gerçekleşme tahmininin ise 29 milyar 250 milyon TL olduğunu ve bunun yüzde 80'e tekabül ettiğini belirtti.

Gümrük müşavirleriyle yapılan görüşmelere değinen Bozbey, ithalattan alınan vergi payının 2024'te yüzde 20 iken 2025'te yüzde 45'e yükseldiğini, yaklaşık 13 milyar dolar tutarındaki ithalatın 10 milyar dolarlık kısmının kentten gerçekleşmesi halinde bütçeye önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Orta Vadeli Plan ve Mali Disiplin

2026-2028 orta vadeli programa uygun hazırlanan bütçede, kamu hizmetlerinden ödün verilmeden mali disiplinin korunacağı vurgulandı. Bozbey, hedeflerinin güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak olduğunu belirterek, BUSKİ ve ilçe belediyelerinin dahil olduğu toplam 96,8 milyar TL'lik Bursa bütçesinin planlandığını aktardı. Bozbey, 'Amacımız belediyemizin kaynağını verimli ve etkin kullanmak' dedi.

Kurum Yönetimi ve Borç Düzenlemesi

Belediyede yönetim sisteminin güçlendirildiğini ifade eden Bozbey, 'Şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla her kuruşu Bursalılar için harcayacağız' sözlerine yer verdi. Toplantıda Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Özgök ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Yusuf Yalnız da program ve bütçe hakkında bilgi sundu.

Büyükşehir Belediyesi’nin borç toplamının sıkı mali disiplinle 13 milyar TL'den 8 milyar 965 milyon TL'ye düşürüldüğü bildirildi.

Sonuç ve Kabul Ayrıntıları

17 ilçe belediyelerinin bütçelerinin de görüşüldüğü oturumda, Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılı gider bütçesi oy çokluğuyla, gelir bütçesi ise oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Mustafa Bozbey, bütçenin Bursa’ya hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine ve belediye personeline teşekkür etti.

