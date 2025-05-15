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Bursa'da 6 Katlı Binada Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın iki saatlik müdahale ile söndürüldü.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 15:06
Bursa'da 6 Katlı Binada Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Bağlaraltı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa süre içinde büyüyerek binanın çatısını sardı. 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Yangının başladığı sırada bina sakinleri hızlı bir şekilde evlerinden tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 2 saat'lik bir çalışma ile alevleri kontrol altına aldı.

Şu an için yangının çıkış nedeni üzerinde araştırmalar devam ediyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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