Bursa'da 96 Saat Kayıp: Alzheimer Hastası Mustafa Abi İçin Arama Sürüyor

Bursa’nın Mudanya ilçesi Evciler Mahallesi’nde Cuma günü ot toplamak için evinden ayrılan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Abi dört gündür bulunamıyor. Mahalle sakinleri ve yakınları köy meydanında endişe içinde ama umutlarını yitirmeden bekliyor. Arama kurtarma ekipleri bugün de bölgede çalışmayı sürdürdü.

Kayboluş ve ailenin endişesi

Aileden edinilen bilgiye göre, Mustafa Abi eşi Ayla Abi'ye 'Baklaharmanlar' mevkisine ot toplamaya gideceğini söyledi. Akşam eve dönmeyince jandarmaya haber verildi. Yürütülen kapsamlı çalışmalara rağmen, 96 saat geçmesine karşın henüz bir iz bulunamadı.

Aile fertleri, Mustafa Abi'nin daha önce üç kez kaybolduğunu fakat her seferinde kısa sürede bulunduğunu belirtti. Bunlardan birinde Kemerçeşme'den çıkıp Yıldırım 152 Evler'e kadar kilometrelerce yürüdüğü ifade edildi. Dört torun sahibi olan Mustafa Abi'nin Alzheimer dışında sinir hastalığı bulunduğu, antidepresan tedavisi gördüğü, zaman zaman tarlada uyuyakaldığı ve uzun yürüyüşler yaptığı kaydedildi. Aile, 'Şimdi süre uzayınca endişemiz arttı' dedi.

Oğlu Emir Abi, 'Dört gün geçti, 96 saat oldu. Babamdan tek bir iz yok. Ekipler canla başla arıyor. Bu kez sürenin uzaması bizi çok endişelendiriyor' ifadelerini kullandı. Torunu Emre Abi ise 15 kilometrelik bir alanın tarandığını belirterek, 'Dedem bazen tarlada uyur, akşam dönerdi. Bu kadar uzun süre iz çıkmaması bizi çok korkutuyor' dedi.

Arama çalışmaları genişletildi

AFAD koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarına Jandarma, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BAKUT, AKUT, NAK, ANDA, OSAD ve gönüllü ekipler olmak üzere yaklaşık 400’e yakın personel katılıyor. İlk gün 5 kilometre olarak belirlenen arama çemberi, olayın dördüncü gününde 10-15 kilometrelik bir alana kadar genişletildi. Aramalar kapsamında bugün yaklaşık 15 kilometrelik alan tarandı.

Yetkililer, arama çalışmalarının gece boyunca kontrollü şekilde süreceğini, sabah saatlerinde ise yeniden geniş katılımlı arama yapılacağını bildirdi.

Mahalle halkı ve ailenin tek umudu, 96 saattir kayıp olan Mustafa Abi'den gelecek iyi haber.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNE BAĞLI EVCİLER MAHALLESİ’NDE CUMA GÜNÜ SAAT 10.00’DA OT TOPLAMAK İÇİN EVİNDEN AYRILAN 80 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI MUSTAFA ABİ’DEN TAM 4 GÜNDÜR, YANİ 96 SAATTİR HİÇBİR HABER ALINAMIYOR. MAHALLE SAKİNLERİ VE YAKINLARI, KÖY MEYDANINDA ENDİŞE DOLU FAKAT UMUTLARINI YİTİRMEDEN BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR.