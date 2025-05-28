Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası

Bursa'da, bayram alışverişi öncesi marketlerde gerçekleşen indirimler, tüketicileri mutlu edecek boyutlara ulaştı. Özhan Market, Dolu Dolu İndirimler kampanyası ile 28-30 Mayıs tarihlerinde cüzdanları rahatlatacak fırsatlar sunuyor.

Özhan Market'in İndirim Şenliği

Özhan Market, artan hayat pahalılığına karşı tüketicinin yanında olarak, %50’yi bulan dev indirimlerle dikkat çekiyor. Çarşamba günü başlayıp, Cuma akşamı sona erecek kampanya, özellikle temel gıda maddelerinde dikkat çekiyor. Özhan Kart sahiplerine özel avantajlar sunulacak.

Uygun Fiyatlı Temel Gıda Ürünleri

Özhan Market'in yeni indirim kampanyasında en dikkat çekici ürünler arasında şunlar yer alıyor:

2 kilogram un: 64,90 TL yerine sadece 44,90 TL

64,90 TL yerine sadece 44,90 TL 1 kilogramlık paket çay: 199 TL yerine 175,75 TL

199 TL yerine 175,75 TL 15'li yumurta paketi: 109,75 TL'den 89,90 TL'ye

109,75 TL'den 89,90 TL'ye 600 gramlık kaşar peyniri: 234,75 TL'den 189,90 TL'ye

Zeytinyağı İndirimleri ile Sağlıklı Seçenekler

Kampanya kapsamında, zeytinyağı gibi sağlıklı ürünlerde de çarpıcı indirimler gözlemleniyor. 2 litrelik sızma meyvemsi zeytinyağı, 599 TL'den 469,90 TL'ye düşüyor. Diğer dikkat çeken ürünler:

250 gram dana pişmiş kıyma döner: 164,90 TL yerine 149,90 TL

164,90 TL yerine 149,90 TL 200 gram dana sucuk: 163,75 TL'den 129,90 TL'ye

163,75 TL'den 129,90 TL'ye 1 kilogram milföy hamuru: 99,90 TL'den 69,90 TL'ye

Diğer Ürünlerdeki İndirimler

Ayrıca, mutfakların vazgeçilmez taze sebzeleri ve çeşitli içeceklerde de indirimler mevcut. Kampanya süresince temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde de büyük fırsatlar sunulacak.

Bursa'daki bu dev indirim fırsatını kaçırmamak için Özhan Market'te yerinizi alın!