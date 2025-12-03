Bursa'da Engeller Aşılıyor: Bursa Büyükşehir'den Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin gündelik hayattaki rolünü artırmak, karşılaştıkları gerçek engellere dikkat çekmek ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Dünya Engelliler Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor.

Bursa'nın engelsiz ve herkes için erişilebilir bir kent olması hedefiyle sürdürülen çalışmalarda, 2-26 Aralık tarihleri arasında çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. Dart yarışması, satranç turnuvası, atölyeler ve konserler gibi programlarla özel gereksinimli bireyler ve ailelerine engelsiz bir yaşam hedefi vurgulanıyor. Etkinlik takibi için Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları takip edilebilecek.

Farklılıklarımızla Daha Güçlüyüz - Engelli Farkındalık Yürüyüşü

Ulu Cami önünde başlayan 'Engelli Farkındalık Yürüyüşü'ne özel gereksinimli bireyler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Yürüyüşe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ve çok sayıda katılımcı eşlik etti. 'Farklılıklarımızla Daha Güçlüyüz' yazılı pankartla yapılan yürüyüşte katılımcılar 'Engel olma, farkında ol' mesajını taşıdı. Büyükşehir Belediye Bandosunun da eşlik ettiği etkinlik, Atatürk Anıtında saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk sunumu ile son buldu.

Engelli bireyler yaşamın her alanında yer almalı

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, bir ay boyunca Bursa genelinde farkındalık etkinliklerinin süreceğini vurgulayarak, "Engelli bireylerimizin toplumda daha görünür olması hedefiyle bir ay boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 'Engelsiz Bursa' hedefiyle her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, engelli bireylerin yaşamın her alanında aktif şekilde yer almasını sağlamak" dedi.

Etkinlikler ve program detayları için vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin resmi duyurularını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN GÜNDELİK HAYATTAKİ ROLÜNÜ ARTIRMAK, KARŞILAŞTIKLARI GERÇEK ENGELLERE DİKKAT ÇEKMEK VE DAYANIŞMAYI ARTIRMAK AMACIYLA DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA BİRBİRİNDEN FARKLI ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR.