Bursa'da JAK'tan Öğrencilere Deprem Farkındalık Eğitimi

JAK timleri, iki okulda öğrencilere JAK görevlerini anlatarak deprem farkındalık eğitimi verdi ve afet bilincinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:23
Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri kapsamında iki ayrı okulda bilgilendirme yaptı.

Eğitimin amacı ve içeriği

JAK Tim Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, öğrencilere JAK timlerinin görevleri anlatılırken aynı zamanda Deprem farkındalık eğitimi verildi. Eğitimlerde afet anında doğru davranış şekilleri, güvenli alanların belirlenmesi ve müdahale süreçlerine dair temel bilgiler paylaşıldı.

Ziyaret edilen okullar ve devam eden çalışmalar

Eğitimler, Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu ve Hamitler Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, afet bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine vurgu yaparak bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

