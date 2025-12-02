Bursa'da JAK'tan Öğrencilere Deprem Farkındalık Eğitimi
Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri kapsamında iki ayrı okulda bilgilendirme yaptı.
Eğitimin amacı ve içeriği
JAK Tim Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, öğrencilere JAK timlerinin görevleri anlatılırken aynı zamanda Deprem farkındalık eğitimi verildi. Eğitimlerde afet anında doğru davranış şekilleri, güvenli alanların belirlenmesi ve müdahale süreçlerine dair temel bilgiler paylaşıldı.
Ziyaret edilen okullar ve devam eden çalışmalar
Eğitimler, Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu ve Hamitler Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, afet bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine vurgu yaparak bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.
