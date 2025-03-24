Bursa'da Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: Uzman Onbaşı Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir genç hayatını kaybetti. Yoncağaç Mahallesi'ndeki tek katlı evde yaşayan Uzman Onbaşı Melih B (24), mesai arkadaşları tarafından evinde bulundu.

Arkadaşları, Melih B'den haber alamayınca durumu kontrol etmek amacıyla eve geldi. Kapıyı kırarak içeri giren arkadaşları, evin içerisine dolmuş yoğun dumanla karşılaştı ve Melih B’yi hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Melih B’nin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti ve genç onbaşı yaşamını yitirdi. Cenazesi, evdeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Melih B'nin cenazesinin yarın ikindi namazı sonrası Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedileceği öğrenildi.