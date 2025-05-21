Bursa'da Kıraathanede Silahlı Saldırı: 53 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kıraathanede gerçekleştirilen silahlı saldırı, kenti sarsan bir olay olarak kayıtlara geçti. Balıkpazarı Mahallesi'ndeki kıraathanede, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından Ü.T. (53) üzerinde silah ile ateş açıldı.

Olayın ardından hemen 112 Acil Servis'e bildirildi. Polis ve sağlık ekipleri, kısa süre içinde olay yerine ulaştı. Ağır yaralı halde bulanan Ü.T., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan güvenlik güçleri, kaçan şüpheliyi tespit etmeye çalışmaktadır. Bu tür olayların önüne geçmek için yapılan çalışmaların vatandaşlar arasında endişelere yol açtığı belirtiliyor.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.