Bursa'da Koleksiyonerler Milyonluk İsviçre Saatlerini Parçalayıp Topladı

Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen atölyede, mekanik saat meraklıları sıra dışı bir deneyim yaşadı. Dünyaca ünlü bir markanın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, değerli saatler parça parça sökülüp tekrar birleştirildi.

Atölye deneyimi

İzmir gibi batı şehirlerinden gelen 30 civarında mekanik saat meraklısı; mühendis, doktor, diş hekimi ve işletme uzmanı gibi farklı meslek gruplarından katılımcılarla atölyeye katıldı. Altı kişilik gruplar halinde, bir saat ustasının tarifine göre önce kol saatlerini tek tek parçalara ayırdılar.

Daha sonra infografik destekli anlatımlarla çarkları, vidaları, tulumba ve kurma mekanizması gibi unsurları yerli yerince takarak saatleri tekrar topladılar. Etkinlikte en pratik davrananların cerrah ve dişçilik yapanlar olduğu dikkat çekti.

Katılımcıların görüşleri

Acıbadem Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Ferhat Erdem Uğraş saatin tutkusu olduğunu belirterek, "Saatçilik de titizlik gerektiren bir meslek. Dünyaca ünlü bir markanın mekanizmasını söküp, tekrar toplayarak çalıştırmak insana, bir cerrahın yaptığı ameliyattaki duygularını yaşatıyor. Güzel aktivite oldu. Parçalar çok küçük minik, bunları sökmek nispeten kolay. Ancak toplayıp tekrar çalıştırmak çok mutluluk verdi. Bu duyguyu hissetmek keyif verdi" dedi.

Diş Hekimi Haktan Aykaç ise tornavida kullanmakta ve mekanizmayı toplamakta hiç zorlanmadığını ifade ederek, "Saat severler için elde etmesi zor bir tecrübe yaşadık. Hobim olduğu için saati söküp takma süreçleri benim için keyifliydi" diye konuştu.

Marka tanıtımı

Permun Mağazasındaki marka tanıtımına katılan saat severler, atölye sonrasında yeni modeller hakkında bilgi alma imkanı da buldu.

