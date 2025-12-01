Bursa'da Koleksiyonerler Milyonluk İsviçre Saatlerini Parçalayıp Topladı

Bursa'da düzenlenen atölyede 30 civarında koleksiyoner, dünyaca ünlü marka saatleri parçalayıp tekrar kurdu; cerrah ve diş hekimleri süreçte öne çıktı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:54
Bursa'da Koleksiyonerler Milyonluk İsviçre Saatlerini Parçalayıp Topladı

Bursa'da Koleksiyonerler Milyonluk İsviçre Saatlerini Parçalayıp Topladı

Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen atölyede, mekanik saat meraklıları sıra dışı bir deneyim yaşadı. Dünyaca ünlü bir markanın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, değerli saatler parça parça sökülüp tekrar birleştirildi.

Atölye deneyimi

İzmir gibi batı şehirlerinden gelen 30 civarında mekanik saat meraklısı; mühendis, doktor, diş hekimi ve işletme uzmanı gibi farklı meslek gruplarından katılımcılarla atölyeye katıldı. Altı kişilik gruplar halinde, bir saat ustasının tarifine göre önce kol saatlerini tek tek parçalara ayırdılar.

Daha sonra infografik destekli anlatımlarla çarkları, vidaları, tulumba ve kurma mekanizması gibi unsurları yerli yerince takarak saatleri tekrar topladılar. Etkinlikte en pratik davrananların cerrah ve dişçilik yapanlar olduğu dikkat çekti.

Katılımcıların görüşleri

Acıbadem Bursa Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Ferhat Erdem Uğraş saatin tutkusu olduğunu belirterek, "Saatçilik de titizlik gerektiren bir meslek. Dünyaca ünlü bir markanın mekanizmasını söküp, tekrar toplayarak çalıştırmak insana, bir cerrahın yaptığı ameliyattaki duygularını yaşatıyor. Güzel aktivite oldu. Parçalar çok küçük minik, bunları sökmek nispeten kolay. Ancak toplayıp tekrar çalıştırmak çok mutluluk verdi. Bu duyguyu hissetmek keyif verdi" dedi.

Diş Hekimi Haktan Aykaç ise tornavida kullanmakta ve mekanizmayı toplamakta hiç zorlanmadığını ifade ederek, "Saat severler için elde etmesi zor bir tecrübe yaşadık. Hobim olduğu için saati söküp takma süreçleri benim için keyifliydi" diye konuştu.

Marka tanıtımı

Permun Mağazasındaki marka tanıtımına katılan saat severler, atölye sonrasında yeni modeller hakkında bilgi alma imkanı da buldu.

MEKANİK SAAT MERAKLISI DEĞİŞİK MESLEK GRUPLARINDAN KOLEKSİYONERLER, BURSA’DA DÜZENLENEN SAAT YAPIM...

MEKANİK SAAT MERAKLISI DEĞİŞİK MESLEK GRUPLARINDAN KOLEKSİYONERLER, BURSA’DA DÜZENLENEN SAAT YAPIM ATÖLYESİNDE İLGİNÇ BİR TECRÜBE YAŞADILAR.

MEKANİK SAAT MERAKLISI DEĞİŞİK MESLEK GRUPLARINDAN KOLEKSİYONERLER, BURSA’DA DÜZENLENEN SAAT YAPIM...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar
2
Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi
3
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi
4
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi
5
İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği
6
BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu
7
Çekmeköy'de Otomobilde Unutulan Bir Buçuk Yaşındaki Bebek Kurtarıldı

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı