Bursa'da Minibüsün Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Bursa Osmangazi'de Altıparmak Caddesi'nde minibüsün çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:43
Bursa'da Minibüsün Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Bursa'da Minibüsün Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Bursa’da meydana gelen kazada 9 yaşındaki çocuk, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesinde seyir halindeki bir minibüs'ün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza Detayı

Kaza, önceki gün Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan minibüs, 9 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere savruldu ve yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BURSA'DA MEYDANA GELEN KAZADA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.

BURSA'DA MEYDANA GELEN KAZADA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.

BURSA'DA MEYDANA GELEN KAZADA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Kontrolünü Kaybeden Sürücü Çok Sayıda Araca Çarpıp Boşluğa Düştü
2
Çanakkale'de JASAT Operasyonunda 7 Şahıs Tutuklandı
3
Yenipazar’da altyapı ve yeşil alan çalışmaları Çarşı Mahallesi’nde sürüyor
4
Aydın-Çine Karayolu'nda Yoğun Sis Sürücüleri Zorladı
5
Arnavutköy'de 13 Yaşındaki Çocuk Parkta Bıçaklandı — Gasp Girişimi Kamerada
6
Fatih Kocabağ İnşaat'tan Gaziantep'e Yeni Nesil Villalar: Harmony ve Villa Pera
7
Kula'da yağışlı havada tır kazası — D300 Uşak istikameti kapandı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı