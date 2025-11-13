Bursa'da Minibüsün Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Bursa’da meydana gelen kazada 9 yaşındaki çocuk, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesinde seyir halindeki bir minibüs'ün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza Detayı

Kaza, önceki gün Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan minibüs, 9 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere savruldu ve yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BURSA'DA MEYDANA GELEN KAZADA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI.