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Bursa'da 'Müfettiş' Oyunu Sanatseverlerle Buluştu

Bursa'da düzenlenen Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde 'Müfettiş' oyunu sahnelendi.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 00:45
Bursa'da 'Müfettiş' Oyunu Sanatseverlerle Buluştu

Bursa'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, sanatseverlerle dolup taştı. Festivalde sahnelenen 'Müfettiş' adlı oyun, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde yer alan oyunun yazarı Nikolay Gogol, yönetmenliğini ise Petru Vutcarau üstlendi. Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen bu etkileyici oyunda; Tuğrul Ozan Tuğrul, Gülten Elif Selçuk, Bilgesu Gökçearslan, Kadir Oğuz, Doğancan Yurdigül, Emir Ali Tercan ve Abdulselam Çok gibi yetenekli oyuncular yer aldı.

Gecenin sonunda Bursalı tiyatroseverler, oyuncu kadrosunu uzun süre alkışlayarak takdirlerini gösterdi. Festivalin bu önemli etkinliği, tiyatro dünyasında büyük yankı buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Müfettiş" adlı oyun sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Müfettiş" adlı oyun sahnelendi.

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