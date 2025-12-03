Bursa’da Öğretmenden 80'ler Konseptli Dünya Engelliler Günü Jesti

Ümmühan Keyif Koç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel gereksinimli öğrencileri için unutulmaz bir gün düzenledi. Etkinlik Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşti ve Down sendromlu, otizmli ile zihinsel engeli bulunan öğrenciler aileleriyle birlikte katılarak renkli bir gün yaşadı.

Programda öğrenciler 80'ler konseptine uygun kostümler giydi, hazırlanan dekorlarda fotoğraf çekildi, oyunlar oynandı. Etkinlikte ikramlar, hediyeler ve çeşitli aktiviteler yer aldı; katılımcılar eğlence dolu bir gün geçirdi.

Ben de özel çocuk annesiyim

Ümmühan Keyif Koç etkinliği her yıl farklı bir konseptle hazırladığını belirtti. Öğretmen, bu yıl 80'ler temasını tercih ettiklerini ve öğrencilerin yanı sıra velilerin de programdan memnun ayrıldığını söyledi. Her düzeyden öğrencinin programa katıldığını, kimi öğrencilerin 2. sınıf kimi öğrencilerin lise düzeyinde olduğunu ve hepsinin farklı okullarda eğitim gördüğünü aktardı.

Koç, hem öğrencilerin hem de ailelerin bu tür etkinliklerle moral ve motivasyon kazandığını, kendi özel gereksinimli çocuğunun da olduğunu vurgulayarak programların aileler için de enerji verici olduğunu ifade etti. Velilerden olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.

