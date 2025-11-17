Bursa'da sahte kombi servisi tuzağı: 65 yaşındaki Kamil Kula mağdur

Bursa'da sahte kombi servisi tuzağı

Mudanya'da yaşayan Kamil Kula (65), internette bulduğu sahte kombi servisi yüzünden hem dolandırıldı hem de tehdit edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Olayın ayrıntıları

Mudanya Güzelyalı Yalı Mahallesi'ndeki yeni taşındığı dairesinin kombisi arızalanan Kamil Kula, kızının Google üzerinden bulduğu servisin hattını aradı. Telefonu açan kişiler, eve servis gönderileceklerini ve kontrol ücretinin 600 TL olduğunu söyledi.

Kısa süre sonra farklı bir hattan arayanlar, servisten geldiklerini belirterek 21 Ekim 2025 tarihinde eve geldi. Kombiyi kontrol eden sözde servis görevlisi, kombinin elektronik kartının arızalı olduğunu ve tamir için 13.880 TL gerektiğini söyleyerek paranın IBAN numarasına havale edilmesini istedi.

Parayı transfer eden Kula ile iki gün sonra tekrar irtibata geçen kişiler, başka bir personelin geleceğini bildirdi. Eve gelen ikinci kişi ise kombinin tamirinin mümkün olmadığını, servise götürülmesi gerektiğini ve bunun için 40.000 TL masraf çıkacağını söyledi. Kula, bu ücreti ödemeyeceğini belirleyip para iadesi talep etti; ancak şahıs kombiyi söküp dağıtılmış şekilde bırakarak evden ayrıldı.

Tehdit ve suç duyurusu

Dolandırıcılar daha sonra Kula ile iletişime geçerek, kendilerinin avukat ve savcı tanıdıkları olduğunu söyleyip Kula'yı tehdit etti. Kombinin çalışamaz hale gelmesi nedeniyle Kula yeni bir kombi almak zorunda kaldı.

Kula, şahıslarla yaptığı telefon görüşmelerini, mesajlaşmaları, arama kayıtlarını ve ödeme dekontunu savcılığa sunduğunu; ayrıca BTK üzerinden tüm iletişim kayıtlarının talep edilmesine rıza verdiğini bildirdi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE YAŞAYAN BİR VATANDAŞ, İNTERNETTE BULDUĞU SAHTE KOMBİ SERVİSİ TARAFINDAN HEM DOLANDIRILDI HEM DE TEHDİT EDİLDİ. OLAYLA İLGİLİ CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU.