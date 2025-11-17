Bursa'da sahte kombi servisi tuzağı: 65 yaşındaki Kamil Kula mağdur

Mudanya'da Kamil Kula, internette bulduğu sahte kombi servisi tarafından dolandırıldı ve tehdit edildi; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:00
Bursa'da sahte kombi servisi tuzağı: 65 yaşındaki Kamil Kula mağdur

Bursa'da sahte kombi servisi tuzağı

Mudanya'da yaşayan Kamil Kula (65), internette bulduğu sahte kombi servisi yüzünden hem dolandırıldı hem de tehdit edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Olayın ayrıntıları

Mudanya Güzelyalı Yalı Mahallesi'ndeki yeni taşındığı dairesinin kombisi arızalanan Kamil Kula, kızının Google üzerinden bulduğu servisin hattını aradı. Telefonu açan kişiler, eve servis gönderileceklerini ve kontrol ücretinin 600 TL olduğunu söyledi.

Kısa süre sonra farklı bir hattan arayanlar, servisten geldiklerini belirterek 21 Ekim 2025 tarihinde eve geldi. Kombiyi kontrol eden sözde servis görevlisi, kombinin elektronik kartının arızalı olduğunu ve tamir için 13.880 TL gerektiğini söyleyerek paranın IBAN numarasına havale edilmesini istedi.

Parayı transfer eden Kula ile iki gün sonra tekrar irtibata geçen kişiler, başka bir personelin geleceğini bildirdi. Eve gelen ikinci kişi ise kombinin tamirinin mümkün olmadığını, servise götürülmesi gerektiğini ve bunun için 40.000 TL masraf çıkacağını söyledi. Kula, bu ücreti ödemeyeceğini belirleyip para iadesi talep etti; ancak şahıs kombiyi söküp dağıtılmış şekilde bırakarak evden ayrıldı.

Tehdit ve suç duyurusu

Dolandırıcılar daha sonra Kula ile iletişime geçerek, kendilerinin avukat ve savcı tanıdıkları olduğunu söyleyip Kula'yı tehdit etti. Kombinin çalışamaz hale gelmesi nedeniyle Kula yeni bir kombi almak zorunda kaldı.

Kula, şahıslarla yaptığı telefon görüşmelerini, mesajlaşmaları, arama kayıtlarını ve ödeme dekontunu savcılığa sunduğunu; ayrıca BTK üzerinden tüm iletişim kayıtlarının talep edilmesine rıza verdiğini bildirdi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE YAŞAYAN BİR VATANDAŞ, İNTERNETTE BULDUĞU SAHTE KOMBİ SERVİSİ...

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE YAŞAYAN BİR VATANDAŞ, İNTERNETTE BULDUĞU SAHTE KOMBİ SERVİSİ TARAFINDAN HEM DOLANDIRILDI HEM DE TEHDİT EDİLDİ. OLAYLA İLGİLİ CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE YAŞAYAN BİR VATANDAŞ, İNTERNETTE BULDUĞU SAHTE KOMBİ SERVİSİ...

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gabar’da Gençlere Enerji Dersi: ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ Hedefi
2
Sapanca'da Otomobille Çarpışan Motosiklet Alev Topuna Döndü: 1’i Ağır, 2 Yaralı
3
Kocasinan'da Sinan Kütüphaneleriyle Eğitim Hamlesi — Ahmet Çolakbayrakdar
4
Bel Ağrısına Karşı Uzmandan 10 Tavsiye — Uzm. Dr. Göksel Çelebi
5
Başiskele'de 'Gönül Bağı' Hane Ziyaretleri Yeniden Başladı
6
Jawa Motosikletler Konya'da İsa Usta ile Yeniden Hayata Dönüyor
7
Menteşe'de Atık Geri Dönüşüm Tesisinde Çalışan Ömer Kaya Ölü Bulundu

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı