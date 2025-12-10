Bursa'da Silahlı Olay: 1 Ağır Yaralı

Osmangazi'de akşam vakası

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı olayda, site güvenliğine sığınan bir kişi göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olayda ağır yaralanan kişinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.45 sıralarında Demirtaş Mahallesi Cumhuriyet 7. Cadde üzerinde gerçekleşti. Yakup E. (50) olduğu belirtilen şahıs, lüks aracını siteye sürerek güvenlik görevlilerinden yardım istediğini söyledi.

İlk belirlemelere göre mermi göğüs bölgesinden girip sırtından çıktı. Ağır yaralı olan Yakup E. (50), olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, söz konusu silahın aracın sağ ön koltuğunda bulunduğunu tespit etti. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

