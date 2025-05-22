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Bursa'da Silahlı Saldırı: Yaralı Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 53 yaşındaki Ümit Tunç, hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:49
Bursa'da Silahlı Saldırı: Yaralı Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'da Silahlı Saldırı: Yaralı Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan 53 yaşındaki Ümit Tunç, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın Ardından Şüpheli Gözaltına Alındı

Dün, Balıkpazarı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede gerçekleşen saldırının ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.K. (75) yakalandı. M.K.'nın ilk ifadesinde, Ümit Tunç ile daha önce aralarında husumet bulunduğunu ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Polis...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Polis...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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