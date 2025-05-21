Bursa'da Türk Mutfağı Haftası Kapsamında 20 Çeşit Helva Tanıtıldı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Türk Mutfağı Haftası Coşkusu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde 20 çeşit helva tanıtımı ve tadımı gerçekleştirildi.

Gastronomi Temalı Etkinlikler

İnegöl Gastro'da "Türk Mutfağının Klasik Yemekleri" teması ile düzenlenen etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş lezzetler yeniden sofralarla buluşturuldu.

Helva Kültürü Anlatıldı

Etkinlikte, "Komşuda kavrulur, mahalleye aş olur" sloganıyla Osmanlı'dan günümüze uzanan helva kültürü katılımcılara anlatıldı. Osmanlı mutfağında yer alan 20 çeşit helvanın tadımına geçildi. Helva-i levzine, süt helvası, ninem duymasın helvası gibi lezzetler, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Önemli İsimler Katıldı

Etkinliğe; Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer gibi önemli isimler katıldı.

Kültürel Zenginliklerin Tanıtımı

Bursa'nın 12 ilçesinde bir hafta boyunca devam edecek etkinliklerde, şehrin kültürel ve gastronomik zenginlikleri tanıtılmaya devam edecek.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, 20 çeşit helvanın tanıtımı ve tadımı yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, 20 çeşit helvanın tanıtımı ve tadımı yapıldı.