DOLAR
38,83 0,11%
EURO
44,04 -0,4%
ALTIN
4.137,14 -0,7%
BITCOIN
4.140.285,09 0,25%

Bursa'da Türk Mutfağı Haftası Kapsamında 20 Çeşit Helva Tanıtıldı

İnegöl'de düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde, 20 çeşit helva tanıtıldı ve katılımcılara tadım imkanı sunuldu.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 19:05
Bursa'da Türk Mutfağı Haftası Kapsamında 20 Çeşit Helva Tanıtıldı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Türk Mutfağı Haftası Coşkusu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde 20 çeşit helva tanıtımı ve tadımı gerçekleştirildi.

Gastronomi Temalı Etkinlikler

İnegöl Gastro'da "Türk Mutfağının Klasik Yemekleri" teması ile düzenlenen etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş lezzetler yeniden sofralarla buluşturuldu.

Helva Kültürü Anlatıldı

Etkinlikte, "Komşuda kavrulur, mahalleye aş olur" sloganıyla Osmanlı'dan günümüze uzanan helva kültürü katılımcılara anlatıldı. Osmanlı mutfağında yer alan 20 çeşit helvanın tadımına geçildi. Helva-i levzine, süt helvası, ninem duymasın helvası gibi lezzetler, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Önemli İsimler Katıldı

Etkinliğe; Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer gibi önemli isimler katıldı.

Kültürel Zenginliklerin Tanıtımı

Bursa'nın 12 ilçesinde bir hafta boyunca devam edecek etkinliklerde, şehrin kültürel ve gastronomik zenginlikleri tanıtılmaya devam edecek.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, 20 çeşit helvanın tanıtımı ve...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, 20 çeşit helvanın tanıtımı ve tadımı yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, 20 çeşit helvanın tanıtımı ve...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, 20 çeşit helvanın tanıtımı ve tadımı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Yapı Kredi’den Emeklilere 25.000 TL Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ArtContact İstanbul 5. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 25 Mayıs'a Kadar Ziyarete Açık
2
TİKA, Sudan'da Arıcılara Ekipman Desteği Sağladı
3
TBMM'de RTÜK Üyeleri Seçildi: Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday Göreve Geldi
4
İstanbul Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası Şampiyonu Marmara 2 No'lu Kurum
5
Bursa'da Atık Su Arıtma Tesisleri Denetlendi: Müsilajla Mücadele Devam Ediyor
6
Hristiyan Din Adamları İznik'i Ziyaret Ederek Tarihi Anmalara Sahip Çıktı
7
Bilecik'te Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği

2024 Arıcılık Destekleri 81.000 Haneye Ulaşacak!

Yapı Kredi’den Emeklilere 25.000 TL Promosyon Müjdesi!

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek