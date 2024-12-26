Bursa İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Paniğe Neden Oldu

Bursa İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Olayı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yer alan Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü Sokak'ta bulunan mobilya imalathanesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbarın yapılması üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Alevlerin yayılmasını engelleyen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının hala devam ettiği öğrenilirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.