Bursa İnegöl'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü — Patlama Kamerada

Bursa İnegöl'de seyir halindeki otomobil motor bölümünden çıkan yangın sonucu alev topuna döndü; patlamalar yaşandı, anlar vatandaş tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:48
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sabah saatlerinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından başlayan yangın kısa sürede büyüyerek aracı alev topuna çevirdi.

Olayın Detayları

Olay, saat 08.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Babasultan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü E.S. (61) yönetimindeki 16 SOJ 03 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. Ancak kısa süre sonra araç alev alev yanmaya başladı ve patlamaların da meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Müdahale ve Kayıt

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

