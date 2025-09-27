Bursa Orhaneli'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Topuk Mahallesi'nde çıkan yangına ekipler sevk edildi

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Topuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

