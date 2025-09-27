Bursa Orhaneli'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Topuk Mahallesi'ndeki orman yangınına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 15:01
Topuk Mahallesi'nde çıkan yangına ekipler sevk edildi

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Topuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

