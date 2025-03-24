Bursa Orman Fidanlığı'ndan Yılda 2 Milyon Fidan Üretimi

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, fidanlıkta üretim yapılan 61 hektar alanda yıllık 2 milyon 200 bin fidan yetiştirildiğini duyurdu. Orman ağaçları ve süs bitkileri dahil 150 türde fidan üreten fidanlık, Bursa ve çevre illerin ağaçlandırılması için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Fidanlık Tarihçesi ve Üretim Süreci

1960 yılında kurulan Bursa Orman Fidanlık Müdürlüğü, söz konusu alanda yıllık 5 ton tohum üreterek ormancılık ihtiyaçlarını karşılıyor. Fidanlık, Osmangazi ve Yenişehir ilçelerinde iki ayrı alanda faaliyet gösteriyor. Erdal Şahan, o yıllarda fidan ihtiyacını karşılamak için araştırmalar yapıldığını ve bu alanların en uygun yer olarak seçildiğini belirtti.

Fidanların Kullanım Alanları

Yetiştirilen fidanların öncelikli olarak planlı ağaçlandırma sahalarında ve yıl içinde yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasında kullanıldığı ifade edildi. Ayrıca kamu kurumlarına tahsis edilen fidanlar, okullarda ve resmi etkinliklerde ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılıyor.

Çeşitli Fidan Üretimi

Fidanlıkta fıstıkçamı, kızılçam, çınar gibi orman ağaçlarının yanı sıra defne, lavanta, kekik gibi tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri de yetiştiriliyor. Fidanlık, özel sektöre yönelik ıhlamur, himalaya sediri, lale ve akçaağaç gibi çeşitli türlerin boylu fidan üretimini de gerçekleştiriyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 61 hektar alana 1960 yılında kurulan 2 fidanlıkta, yılda 2 milyonu aşkın fidan ve 5 ton tohum üretilerek Bursa ve çevre illere gönderiliyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 61 hektar alana 1960 yılında kurulan 2 fidanlıkta, yılda 2 milyonu aşkın fidan ve 5 ton tohum üretilerek Bursa ve çevre illere gönderiliyor.