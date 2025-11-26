Bursa Yıldırım'da Müstakil Ev Bahçesinde Korkutan Yangın

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın rüzgârın etkisiyle ağaçlara sıçradı; itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:57
İsabey Mahallesi'nde alevler ağaçlara sıçradı, mahallede panik

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlara sıçradı. Alevlerin yükselmesiyle mahallede panik yaşandı ve durum hemen yetkililere bildirildi.

Olay, Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle bir evin bahçesinde yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek bahçedeki ağaçlara yayıldı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı, ancak bahçede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

