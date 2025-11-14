Bursalı Şehitler Binbaşı Serdar Uslu ve Ramazan Yağız Yenişehir'e Getirildi

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan Binbaşı Serdar Uslu ve Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın naaşları Yenişehir Askeri Havalimanı'na getirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:08
Bursalı Şehitler Binbaşı Serdar Uslu ve Ramazan Yağız Yenişehir'e Getirildi

Bursalı Şehitler Binbaşı Serdar Uslu ve Ramazan Yağız Yenişehir'e Getirildi

Geliş ve İnişte Gecikme

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan Binbaşı Serdar Uslu ve Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın naaşları, askerî uçakla Yenişehir Askeri Havalimanı'na getirildi.

Öğle saatlerinde yoğun sis nedeniyle inişte gecikme yaşandı. Balıkesir'de bir şehit cenazesini bırakan askerî uçak, saat 14.15 sıralarında Yenişehir havalimanına ulaştı.

Karşılama Töreni

Şehitler, ailelerinin yanı sıra Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa milletvekilleri, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, protokol mensupları ve askerler tarafından karşılandı.

Defin İşlemleri

Binbaşı Serdar Uslu Yenişehir'de toprağa verilecek, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız ise Harmancık'ta defnedilecek.

GÜRCİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASINDA ŞEHİT OLAN BURSALI BİNBAŞI SERDAR USLU VE ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ RAMAZAN...

GÜRCİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASINDA ŞEHİT OLAN BURSALI BİNBAŞI SERDAR USLU VE ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ RAMAZAN YAĞIZ'IN NAAŞLARI YENİŞEHİR ASKERİ HAVALİMANI'NA GETİRİLDİ.

GÜRCİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASINDA ŞEHİT OLAN BURSALI BİNBAŞI SERDAR USLU VE ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ RAMAZAN...

