Bursalı Şehitler Binbaşı Serdar Uslu ve Ramazan Yağız Yenişehir'e Getirildi
Geliş ve İnişte Gecikme
Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan Binbaşı Serdar Uslu ve Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın naaşları, askerî uçakla Yenişehir Askeri Havalimanı'na getirildi.
Öğle saatlerinde yoğun sis nedeniyle inişte gecikme yaşandı. Balıkesir'de bir şehit cenazesini bırakan askerî uçak, saat 14.15 sıralarında Yenişehir havalimanına ulaştı.
Karşılama Töreni
Şehitler, ailelerinin yanı sıra Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa milletvekilleri, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, protokol mensupları ve askerler tarafından karşılandı.
Defin İşlemleri
Binbaşı Serdar Uslu Yenişehir'de toprağa verilecek, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız ise Harmancık'ta defnedilecek.
