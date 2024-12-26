DOLAR
35,15 0,23%
EURO
36,65 0,04%
ALTIN
2.980,19 -0,58%
BITCOIN
3.374.111,37 3,11%

Büyük Menderes Nehri'nde Taşkınlar: Aydın Ovası'na Umut Oldu

Büyük Menderes Nehri'nde yaşanan taşkınlar, Aydın Ovası'nda sulama için umut veriyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:34
Büyük Menderes Nehri'nde Taşkınlar: Aydın Ovası'na Umut Oldu

Büyük Menderes Nehri'nin Su Seviyesi Yükseldi

Aydın Ovası'nın sulamasında büyük önem taşıyan Büyük Menderes Nehri'nde, 24 Aralık'tan itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak yağışlar sonrası taşkınlar meydana geldi. Nehir, Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülürken, bazı noktalarında su seviyesi yükseldi.

Aydın'da Taşkınlar ve Su Altında Kalan Tarlalar

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğan nehrin Aydın'a bağlı Koçarlı ve Söke ilçelerinde önemli taşkınlar gözlemlendi. Bu taşkınlar sonucu birçok tarla su altında kalarak, çiftçiler için endişe yarattı.

Yağışlar Çiftçiyi Sevindiriyor

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde yağışlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tanyeri, "Nisan ayından beri çok az yağış aldık, fakat Aralık ayında bu yağışlar bize moral oldu. 2024 yılında nehir ciddi bir kuraklık yaşamıştı, ancak şu an su dolup taşıyor ve bu bizi sevindiriyor," dedi.

Tanyeri, ayrıca bu suların denize gitmesine üzüldüğünü, "Keşke bu sular barajlara yönlense," diyerek, 2025 yılında Söke'deki üretimin iyi geçmesi ve sulama işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için ümitli olduğunu sözlerine ekledi.

Aydın Ovası'nın sulamasında can damarı olan Büyük Menderes Nehri'nin bazı noktalarında taşkınlar...

Aydın Ovası'nın sulamasında can damarı olan Büyük Menderes Nehri'nin bazı noktalarında taşkınlar yaşandı. Kentte 24 Aralık'tan itibaren etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nde sular yükseldi.

Aydın Ovası'nın sulamasında can damarı olan Büyük Menderes Nehri'nin bazı noktalarında taşkınlar...

Aydın Ovası'nın sulamasında can damarı olan Büyük Menderes Nehri'nin bazı noktalarında taşkınlar yaşandı. Kentte 24 Aralık'tan itibaren etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nde sular yükseldi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nden Bilecik'te Stratejik İletişim Konferansı
2
Bakan Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da Sante Plus Hastanesi'nin Açılışını Gerçekleştirdi
3
Mısır’ın Süveyş Kanalı Gelirleri Kızıldeniz Gerilimi Nedeniyle 7 Milyar Dolar Düştü
4
UNAMA: Pakistan'ın Hava Saldırıları Afganistan'da Sivillerin Ölümüne Sebep Oldu
5
Hakkari'de Yaralı Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı
6
Azerbaycan Hava Yolları Uçağının Düşmesi: Rus Hava Savunma Sistemi İddiaları Doğrulandı
7
Sakarya'da 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' Yapıldı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!