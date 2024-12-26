Büyük Menderes Nehri'nde Taşkınlar: Aydın Ovası'na Umut Oldu

Büyük Menderes Nehri'nin Su Seviyesi Yükseldi

Aydın Ovası'nın sulamasında büyük önem taşıyan Büyük Menderes Nehri'nde, 24 Aralık'tan itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak yağışlar sonrası taşkınlar meydana geldi. Nehir, Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülürken, bazı noktalarında su seviyesi yükseldi.

Aydın'da Taşkınlar ve Su Altında Kalan Tarlalar

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğan nehrin Aydın'a bağlı Koçarlı ve Söke ilçelerinde önemli taşkınlar gözlemlendi. Bu taşkınlar sonucu birçok tarla su altında kalarak, çiftçiler için endişe yarattı.

Yağışlar Çiftçiyi Sevindiriyor

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde yağışlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tanyeri, "Nisan ayından beri çok az yağış aldık, fakat Aralık ayında bu yağışlar bize moral oldu. 2024 yılında nehir ciddi bir kuraklık yaşamıştı, ancak şu an su dolup taşıyor ve bu bizi sevindiriyor," dedi.

Tanyeri, ayrıca bu suların denize gitmesine üzüldüğünü, "Keşke bu sular barajlara yönlense," diyerek, 2025 yılında Söke'deki üretimin iyi geçmesi ve sulama işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için ümitli olduğunu sözlerine ekledi.

Aydın Ovası'nın sulamasında can damarı olan Büyük Menderes Nehri'nin bazı noktalarında taşkınlar yaşandı. Kentte 24 Aralık'tan itibaren etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nde sular yükseldi.

Aydın Ovası'nın sulamasında can damarı olan Büyük Menderes Nehri'nin bazı noktalarında taşkınlar yaşandı. Kentte 24 Aralık'tan itibaren etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nde sular yükseldi.