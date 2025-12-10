Büyükçekmece'de Akran Zorbalığı: 8 Yaşındaki Çocuğun Kolu İki Yerinden Kırıldı

İstanbul Büyükçekmece Tepecik'te bir ilkokulda meydana gelen olayda, 9 yaşındaki bir çocuk, iddialara göre 8 yaşındaki Y.K.Ş.'nin kolunu iki ayrı yerinden kırdı. Yaralı çocuk ameliyata alındı ve koluna platinler takıldı.

Olayın Detayları

Olay geçtiğimiz ay bir ilkokulda yaşandı. İddiaya göre Y.K.Ş., bir süredir kendisini rahatsız eden aynı yaştaki bir çocuğun darbesi sonucu kollarını duvara çarptı ve kolu iki yerinden kırıldı. Öğretmenler aileyi arayarak çocuğun arkadaşıyla kavga edip duvara çarptığını söyledi. Anne Songül Gökdemir, oğlunu alıp hastaneye götürdüğünde kolunun iki ayrı yerinden kırıldığını ve acil ameliyat edilmesi gerektiğini öğrendi.

Savcılık Kararı ve Aile Tepkisi

Anne Gökdemir'in savcılığa yaptığı şikayet sonrası, savcılık söz konusu suça sürüklenen çocuğun yaşının 12'den küçük olması gerekçesiyle kovuşturmaya yer yoktur kararı verdi. Aile bu karara itiraz etti. Mağdur çocuk haftalardır okula gidemiyor; eğitiminde aksamalar yaşanıyor. Çocuğun platinleri nedeniyle günlük pansumanı sürüyor ve yaklaşık iki hafta sonra platinlerin çıkarılması için yeniden ameliyat edileceği öğrenildi.

Ailenin İddiaları ve Tanıklık

Anne Songül Gökdemir, oğlunun Eylül ayından bu yana aynı çocuğun kendisini rahatsız ettiğini söylediğini belirttiğini anlattı. O gün rehber öğretmenden bir saat sonra arandığını, öğretmenin "oğlunuz arkadaşıyla itişti, kolunu duvara çarptı" dediğini aktardı. Gökdemir, okula gittiğinde oğlunun derste oturduğunu ve öğretmenlerin ambulans çağırmadığını belirtti.

Gökdemir ayrıca karşı tarafın ailesinin şikayet sonrası eve gelerek "biz çalışıyoruz ilgilenemiyoruz" dediğini, suçun sınıf içi diğer öğrencilere yönelik zorbalık ve merdivenlerden itme şeklinde yaygın olduğunu iddia etti. Anne, o gün karşı tarafın "sabah öğretmene şikayet ettiği için intikam almış" dediğini aktardı. Öte yandan olayla ilgili kayıtlarda, iddialara göre görüntülerin kameranın görmediği bir yerde gerçekleştiği yönünde beyan alındı.

Suça sürüklenen çocuğa yöneltilen soruda ise, iddialara göre 'beni öğretmene şikayet ettiği için intikamını aldım' ifadelerini kullandığı ileri sürüldü. Aile, hem tedavi sürecinin hem de sürecin adli boyutunun takipçisi olacağını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma ve hukuki süreç halen devam ediyor.

