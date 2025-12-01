Büyükçekmece'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Söyleşisi

Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programda, ilçedeki kadınlar bir araya geldi.

Söyleşi: Şiddetle Mücadelede Yasal Mekanizmalar

İBB Kadın ve Aile Müdürlüğü ile Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, "Şiddetle Mücadelede Yasal Mekanizmalar" konusu ele alındı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın moderatörlüğünü Psikolog Ezgi Yasan üstlendi.

Söyleşide Avukat Burcu Bağcı, kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki haklar, destek mekanizmaları, başvuru süreçleri ve kadınların yararlanabileceği koruma tedbirleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Yerel Yönetimlerin Rolü ve Kapanış

Programda ayrıca yerel yönetimlerin kadın hakları konusundaki çalışmaları ve kurumlar arası iş birliklerinin önemi vurgulandı. Etkinlik, farkındalık ve başvuru süreçlerinin güçlendirilmesi hedefiyle gerçekleştirildi.

Programın finalinde CHP Büyükçekmece Kadın Kolları Başkanı Saime Demirci, Belediye Meclis Üyeleri Alev Orak ve Ceren Gökçe Yatmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ile İBB Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdür Yardımcısı Ebru Oğuz tarafından Psikolog Ezgi Yasan ve Avukat Burcu Bağcı'ya çiçek takdim edildi.

