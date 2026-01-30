Büyükkılıç 2025'te 104 İlçe Ziyaretiyle Kırsala Odaklandı

Saha Yönetimi ve Vatandaşla İstişare Öne Çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 yılında ağırlığı kırsal ilçeler olmak üzere toplam 104 kez ilçe ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, sahada yürüttüğü görüşmelerle belediye hizmetlerinin koordinasyonunu sağladı ve çalışmaları yerinde inceledi.

Sürekli halkla buluşma ve ortak akılla yönetim ilkesiyle hareket eden Büyükkılıç, ziyaretlerinde vatandaşlarla samimi ilişkiler kurdu, onların talep ve önerilerini dinleyerek hizmet anlayışını şekillendirdi. Bu yaklaşım hem merkezde hem de kırsalda etkili oldu.

16 ilçeye yönelik düzenli ziyaretleri kapsamında Başkan Büyükkılıç, kırsal mahallelere yapılan yatırımların artmasına öncülük eden dönemi yaşattı. İlçe sakinleriyle birebir temas kurarak hizmetlerin önceliklerini belirledi ve yerel ihtiyaçları doğrudan takip etti.

Başkan Büyükkılıç'ın 2025'teki yoğun saha programı, belediyecilik çalışmalarının vatandaşla bütünleşerek yürütülmesinin somut örneğini oluşturdu. Ziyaretler, hizmetlerin yerinde denetlenmesi ve halkla kaynaşma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

