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California'da Küçük Uçak Fabrikaya Düştü: 2 Ölü, 19 Yaralı

California'da bir küçük uçağın mobilya fabrikasının çatısına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:50
California'da Küçük Uçak Fabrikaya Düştü: 2 Ölü, 19 Yaralı

California eyaletinde, bir küçük uçağın bir mobilya fabrikasının çatısına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti ve 19 kişi yaralandı.

Uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre, uçak, Orange County bölgesindeki bir havaalanından kalktıktan iki dakika sonra yakınlardaki mobilya fabrikasının çatısına düştü.

Kaza sonrası yapılan ilk değerlendirmelerde, 19 fabrika çalışanının yaralandığı bildirildi. Uçakta bulunan 2 kişinin ise maalesef yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Yaralanan 8 kişiye olay yerinde tıbbi müdahale yapıldı, 11 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Havaalanı operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Chris Villalobos, pilotun havalandıktan sonra acil iniş yapmak için geri döneceğini hava trafik kontrol kulesine bildirdiğini, ancak uçağın düşüşüne neden olan sorunun henüz belirlenmediğini belirtti.

Villalobos, uçağın sahibinin havaalanını sıkça kullandığını ifade etti. Fullerton Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin yakın akrabalar ile iletişime geçildikten sonra belirleneceği aktarıldı.

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