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California Orman Yangınları 350 Bin Dönüm Alanı Sıktı

California'da çıkan orman yangınları 350 bin dönümden fazla alanı kül ederken, 134 bina da yok oldu.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:32
California Orman Yangınları 350 Bin Dönüm Alanı Sıktı

California'daki Orman Yangınları Felaket Yaratıyor

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen geniş çaplı orman yangınları, 350 bin dönümden fazla bir alanı etkisi altına alarak büyük bir felakete yol açtı. Cumhuriyetin önde gelen haber kanallarından CNN'in aktardığı bilgiye göre, çok sayıda bina yandı ve bölgede acil durum ilan edildi.

Yangınların Yayılma Sebepleri ve Kontrol Çabaları

Yerel itfaiye birimleri, 24 Temmuz tarihinde başlayarak Chico kenti yakınlarıyla Butte ve Tehama bölgelerine yayılan yangınlar için yoğun bir çalışma yürütüyor. California Orman ve Yangından Koruma Departmanı’nın (Cal Fire) resmi açıklamasına göre, bu felaket için yaklaşık 2 bin 500 itfaiye personeli seferber edilmiştir.

Açıklamada, yangınların sadece %10’u kontrol altına alınmışken, 134 bina küle dönmüş durumda ve 4 bin 200 bina da tehdit altında olduğu belirtiliyor.

Devletin Tepkisi ve Suçlamalar

California Valisi Gavin Newsom, yangınların sebep olduğu hasarları ele alarak bölgedeki yerleşim alanları için olağanüstü hal ilan etti. Yangınların çıkış sebebi olarak ise Ronnie Dean Stout adlı bir kişinin, yanan bir aracı kurumuş çalılarla dolu bir çukura itmesi gösterildi. Gözaltına alınan Stout'un, kundaklama suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.

Kanada'daki Yangınlar da Endişe Veriyor

Öte yandan, Kanada'nın Alberta eyaletinde yer alan Jasper bölgesindeki orman yangınları aylarca sürebileceği belirtiliyor. Parks Canada’dan Landon Shepherd, yangınların etkisinin devam edeceğini ve 20 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Yangınların yaklaşık 350 binaya zarar verdiği de bildirildi.

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