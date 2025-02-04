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California Üniversitesi'ne Irk Ayrımcılığı Davası Açıldı

California Üniversitesi, siyahi ve Latin kökenli adaylara öncelik verdiği iddiasıyla karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:56
California Üniversitesi'ne Irk Ayrımcılığı Davası Açıldı

California Üniversitesi'ne Irk Ayrımcılığı Suçlaması

ABD'nin California Üniversitesi, ırk ayrımcılığı yaptığı iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Üniversiteye, siyahi ve Latin Amerika kökenli öğrencilere kabullerde öncelik verildiği gerekçesiyle dava açıldı.

The Washington Post'un haberine göre, ırk ayrımcılığını protesto eden bir öğrenci grubu, California Üniversitesi'ni mahkemeye taşıdı. Öğrenciler, kabul sürecinde ırkın bir kriter olarak değerlendirilmemesini talep ediyorlar.

Bu tartışmaların ortasında, California Üniversitesi'nin sözcüsü ise, kabul sürecinde ırkın hiçbir şekilde bir değerlendirme unsuru olmadığını ifade etti. Ayrıca, üniversitenin ırk ve etnik köken bilgilerini yalnızca istatistiksel amaçlar için topladığını vurguladı.

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