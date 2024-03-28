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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Amasya'da İş Dünyasıyla Buluştu ve AK Parti Seçim Merkezini Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Amasya'da gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Ardından, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek vatandaşlara hitap etti

Yayın Tarihi: 28.03.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 18:18
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Amasya'da İş Dünyasıyla Buluştu ve AK Parti Seçim Merkezini Ziyaret Etti

Amasya'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın iş insanlarıyla bir araya gelmesine ev sahipliği yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Bakan Işıkhan, Türkiye'nin geleceği ve çalışma hayatının önemi hakkında iş insanlarıyla fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Işıkhan'ın Seçim Öncesi Vurguları

Bakan Işıkhan, toplantının ardından Amasya'daki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti ve burada vatandaşlara seslendi. Ramazan Bayramı'nın huzurla geçmesi temennisinde bulunan Bakan Işıkhan, özellikle Gazzeli vatandaşlar için dua edilmesini istedi ve seçimlere dair önemli vurgularda bulundu.

Yaklaşan seçimlere işaret eden Bakan Işıkhan, Amasya'nın hak ettiği konuma ulaşması için çalışacaklarını belirtti. Türkiye'nin geleceği için son ana kadar sandıklara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, sandık güvenliğinin önemine dikkat çekti ve seçimlerde zaferin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

 Bakan Işıkhan, Amasya'daki temaslarının ardından Çorum'a gitmek üzere kentten ayrıldı. Amasya ziyareti sırasında iş dünyasıyla buluşarak önemli konuları ele alan Bakan Işıkhan, seçim öncesi önemli mesajlar verdi.

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