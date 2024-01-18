Çalışma hayatını düzenlemeye ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu

Kurt, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin sunumunu yaptı. Kurt, teklifin maddelerini anlattı ve şunları söyledi:

"Teklifimizle, 2011'den beri kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgeli işsizlerin istihdamını artırmak için uyguladığımız ve yılda ortalama 650 bin kişinin, yüzde 55'i kadın olmak üzere, faydalandığı teşviklerin 31 Aralık 2025'e kadar sürmesini ve Cumhurbaşkanının bu süreyi 31 Aralık 2026'ya kadar uzatabilmesini sağlamayı hedefliyoruz."

Kurt, sosyal güvenlik sigorta primi işveren payının tamamının işverene destek olarak verildiğini söyledi. Kurt, asgari ücret desteğinin 2016'dan beri uygulandığını, yıllık maliyetinin yaklaşık 56,5 milyar lira olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Kurt, asgari ücret desteğinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağını, bu desteğin amacının tüm iş yerlerine değil, asgari ücrete yakın ücret bildiren küçük ve orta ölçekli işletmelere verilerek, asgari ücret zammının işten çıkarma ve kayıt dışılığa yol açmasının engellenmesi olduğunu ifade etti.

Kurt, iş sağlığı ve güvenliği denetiminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkisinde olduğunu, ancak denetimi kimlerin yapacağının belirsiz olduğunu belirtti. Kurt, teklifle, denetim yapacak personelin unvanlarının Kanunda net bir şekilde belirlenerek uygulamadaki sorunların çözüleceğini ifade etti.

Kurt, ayrıca teklifte, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari para cezalarının güncellendiğini, teklifin amacının çalışma hayatındaki aksaklıkları gidermek, iş sağlığı ve güvenliğinde çağdaş tedbirler almak olduğunu söyledi.