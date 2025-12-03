Cam Kemik Hastası Kerim'in Yerköprü Şelalesi Hayali 'Kalbindeki Yer' ile Gerçekleşti

Cam Kemik Hastası Kerim'in Yerköprü Şelalesi Hayali Gerçekleşti

Mersin'in Mut ilçesinde doğuştan Osteogenesis İmperfecta (cam kemik) hastası olan 13 yaşındaki Kerim Doğan'ın Yerköprü Şelalesi'ni görme hayali, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kalbindeki Yer' projesi kapsamında yerine getirildi.

Ziyaret ve tedavi bilgileri

Anne karnında başlayan rahatsızlık nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kerim'in, 3 ayda bir Mersin'de ilaç tedavisi aldığı; iki buçuk yaşında başlayan göz rahatsızlığı nedeniyle 7 kez ameliyat olduğu bildirildi. Haberde, Kerim'in sağ gözünün bulanık, sol gözünün ise %20 oranında gördüğü ve göz kontrollerinin Ankara'da sürdüğü belirtildi.

Kerim'in okulundan gelen bir girişimle ziyaret planlandı: Türkçe öğretmeni Recep Gürbüz'ün kızı Fatma Neval Gürbüz'ün İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine ulaşmasıyla ekipler harekete geçti. Sağlık personeli, annesi Teslime Doğan ve babası Murat Doğan ile birlikte Kerim'in en büyük hayallerinden biri olan Mut Yerköprü Şelalesi gezisini gerçekleştirdi.

Doğayla buluşma ve duygusal anlar

'Kalbindeki Yer' projesi kapsamında düzenlenen gezi sırasında Kerim doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Yerköprü Şelalesi karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Kerim'in sevinci, sağlık ekibi ve ailesine duygusal anlar yaşattı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, proje kapsamında çocukların moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik etkinliklere devam edeceklerini ifade etti.

