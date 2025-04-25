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Çanakkale 57. Alay'ın Kahramanları, 110. Yılda Anıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümünde 57. Alay Vefa Yürüyüşü ile destan yazan kahramanlar anıldı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 10:20
Çanakkale 57. Alay'ın Kahramanları, 110. Yılda Anıldı

Çanakkale'de Kahramanlar Unutulmadı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla, 57. Alay'ın kahramanları, Conkbayırı'nda gerçekleştirilen vefa yürüyüşü ile anıldı. Tören, 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün tamamlanması ardından, anıta çelenk bırakılması ve saygı duruşu ile başladı. Şehitlerimize saygı göstermek amacıyla İstiklal Marşı okundu ve program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sürdürüldü.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu'nin Mesajı

Programda konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, yürüyüşün her yıl olduğu gibi tarifsiz duygularla gerçekleştirildiğini belirtti. Koçoğlu, "Adımlarımızla sadece bir yolu değil, tarihimizin en anlamlı sayfalarını da birlikte geçtik. Bu yürüyüş, aziz şehitlerimizin manevi hatıralarına bir saygı duruşu, bir minnet ifadesidir" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Çanakkale ruhunu bir kez daha hatırladıklarını vurgulayan Koçoğlu, "Ecdadımızın aziz hatırasına vefa borcumuzu eda ediyoruz. İşte o kahramanlar, üzerinde gururla durduğumuz Conkbayırı'nda destan yazdılar. Bu destanın mürekkebi onların asil kanlarıydı" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Vurgusu

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Kurmay Binbaşı Fevzi Özdemir, 57. Alay'ın kahramanlarının vatan toprağını koruma uğruna kendilerini feda ettiğini belirtti. Gençlerin, ailelerini ve sevdiklerini geride bırakarak cepheye koştuğunu ifade eden Özdemir, "Onlar, dönmeyi asla düşünmediler" diye ekledi.

Konuşmaların ardından 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni gerçekleştirildi. Sancak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine teslim edildi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 57. Alay Vefa...

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün tamamlandığı Conkbayırı Anıtı'nda tören düzenlendi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 57. Alay Vefa...

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün tamamlandığı Conkbayırı Anıtı'nda tören düzenlendi.

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