Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı
Kıyı Emniyeti KIYEM-6 ile müdahale etti
Çanakkale Boğazı'nda, Lapseki açıklarında 4 metrelik bir tekne makine arızası sonucu sürüklenmeye başladı. Teknede 3 kişi bulunuyordu.
Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS)ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
KIYEM-6 tarafından yedeklenen tekne, tedbirli şekilde çekilerek Lapseki'ye emniyetle yanaştırıldı.
