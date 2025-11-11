Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 4 metrelik tekne, KIYEM-6 tarafından yedeklenerek Lapseki'ye emniyetle yanaştırıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 18:54
Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı

Kıyı Emniyeti KIYEM-6 ile müdahale etti

Çanakkale Boğazı'nda, Lapseki açıklarında 4 metrelik bir tekne makine arızası sonucu sürüklenmeye başladı. Teknede 3 kişi bulunuyordu.

Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS)ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

KIYEM-6 tarafından yedeklenen tekne, tedbirli şekilde çekilerek Lapseki'ye emniyetle yanaştırıldı.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA MAKİNE ARIZASI YAPARAK SÜRÜKLENEN VE İÇİNDE 3 KİŞİNİN BULUNDUĞU TEKNE, KIYI...

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA MAKİNE ARIZASI YAPARAK SÜRÜKLENEN VE İÇİNDE 3 KİŞİNİN BULUNDUĞU TEKNE, KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT BOT İLE YEDEKLENEREK LAPSEKİ'YE YANAŞTIRILDI.

İLGİLİ HABERLER

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece'ye Şehit Ateşi: Gürcistan'da Düşen C-130'da Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
2
Şanlıurfa'da düğün saldırısı: 16 yaşındaki İklimya Subay hayatını kaybetti
3
Tekirdağ Muratlı'ya Şehit Ateşi: Hava Astsubay İlker Aykut
4
Gürcistan'da Düşen Askeri Kargo Uçağında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nden 9 Şehit
5
Lüleburgaz’da Şehit Acısı: C-130 Kazasında Üstçavuş Berkay Karaca
6
Aydın Efeler'de üniversiteli Melisa Şengül arkadaşının evinde ölü bulundu
7
Sahte TOKİ Sitesi Tuzağı: 112 ATT'si 7 bin 500 lira Dolandırıldı

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler