Çanakkale'de 1 buçuk Metre Boyunda Ölü Yunus Sahile Vurdu

Gelibolu Güneyli sahilinde yürüyüş yapanlar tarafından fark edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, 1 buçuk metre boyundaki ölü bir yunus balığının karaya vurduğunu gördü.

Durumu fark eden vatandaşlar hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde bölgeye intikal eden ekipler, sahilde bulunan yunus balığını güvenli bir şekilde sahilden kaldırdı.

Yunusun ölümüyle ilgili kesin nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olayın takibi ve detaylı inceleme işlemlerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüleceği öğrenildi.

Yetkililer, sahile vuran deniz canlılarının tespiti ve korunması konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

