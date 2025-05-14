Çanakkale'de 14 Engelli Genç Askerlik Hayalini Gerçekleştirdi

Çanakkale'de Engelli Gençlerin Askerlik Töreni

Çanakkale'de bir günlüğüne askerlik hayallerini gerçekleştiren 14 engelli genç, kamuflaj giymenin ve yemin etmenin mutluluğunu yaşadı. İl Jandarma Komutanlığı'na aileleriyle birlikte gelen gençler, ilk olarak saç tıraşı olup üniformalarını giydi. Ardından düzenlenen tören alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bu özel an başladı.

Askerlik Yemin Töreni

Törende, engelli gençler, Türk milletinin vatan sevgisini en kutsal değer olarak gördüğünü belirten İl Jandarma Komutanlığında görevli Yarbay Ali Sanayır tarafından yapılan konuşmayı dinlediler. Sanayır, vatan uğruna ölenlerin en yüksek mertebe olan şehitlikle onurlandırıldığını vurguladı.

Yarbay Sanayır, anne ve babaların kınalı kuzularını Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlığı'na uğurlarken yaşadıkları bayram coşkusundan bahsetti. "Kutsal askerlik görevini yerine getiren her Türk evladının bu haklı gururunu ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olmaktadır," dedi.

Gençlerden Duygusal Anlar

Törene katılan erler adına konuşan Hüseyin Can Yağcı, bu tarihi anın hayatları boyunca unutulmayacak bir anı olacağını ifade etti. "Bizlere bu onuru yaşatan başta İl Jandarma Komutanı olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımızı arz ederim," diyerek duygularını paylaştı.

Törende, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personelinin gösterisi de katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Törende, Çanakkale Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy erlere terhis belgelerini, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan ise hediyelerini takdim etti.

Törene ayrıca, Çanakkale 116. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çakır, Jandarma Özel Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Ufuk Yetiş, jandarma personeli ve erlerin aileleri katıldı.

Çanakkale'de bir günlüğüne asker olan engelli 14 genç yemin etti.

Çanakkale'de bir günlüğüne asker olan engelli 14 genç yemin etti.