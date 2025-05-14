DOLAR
38,73 -0,06%
EURO
43,46 -0,49%
ALTIN
3.960,97 0,06%
BITCOIN
4.008.972,64 0,11%

Çanakkale'de 14 Engelli Genç Askerlik Hayalini Gerçekleştirdi

Çanakkale'de 14 engelli genç, bir günlüğüne askerlik yaparak Duâ ve yemin töreni ile hayallerini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 15:58
Çanakkale'de 14 Engelli Genç Askerlik Hayalini Gerçekleştirdi

Çanakkale'de Engelli Gençlerin Askerlik Töreni

Çanakkale'de bir günlüğüne askerlik hayallerini gerçekleştiren 14 engelli genç, kamuflaj giymenin ve yemin etmenin mutluluğunu yaşadı. İl Jandarma Komutanlığı'na aileleriyle birlikte gelen gençler, ilk olarak saç tıraşı olup üniformalarını giydi. Ardından düzenlenen tören alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bu özel an başladı.

Askerlik Yemin Töreni

Törende, engelli gençler, Türk milletinin vatan sevgisini en kutsal değer olarak gördüğünü belirten İl Jandarma Komutanlığında görevli Yarbay Ali Sanayır tarafından yapılan konuşmayı dinlediler. Sanayır, vatan uğruna ölenlerin en yüksek mertebe olan şehitlikle onurlandırıldığını vurguladı.

Yarbay Sanayır, anne ve babaların kınalı kuzularını Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlığı'na uğurlarken yaşadıkları bayram coşkusundan bahsetti. "Kutsal askerlik görevini yerine getiren her Türk evladının bu haklı gururunu ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olmaktadır," dedi.

Gençlerden Duygusal Anlar

Törene katılan erler adına konuşan Hüseyin Can Yağcı, bu tarihi anın hayatları boyunca unutulmayacak bir anı olacağını ifade etti. "Bizlere bu onuru yaşatan başta İl Jandarma Komutanı olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımızı arz ederim," diyerek duygularını paylaştı.

Törende, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personelinin gösterisi de katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Törende, Çanakkale Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy erlere terhis belgelerini, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan ise hediyelerini takdim etti.

Törene ayrıca, Çanakkale 116. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çakır, Jandarma Özel Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Ufuk Yetiş, jandarma personeli ve erlerin aileleri katıldı.

Çanakkale'de bir günlüğüne asker olan engelli 14 genç yemin etti.

Çanakkale'de bir günlüğüne asker olan engelli 14 genç yemin etti.

Çanakkale'de bir günlüğüne asker olan engelli 14 genç yemin etti.

Çanakkale'de bir günlüğüne asker olan engelli 14 genç yemin etti.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Ulusa Sesleniş: Barış ve Kalkınma Vurgusu
2
Hatay'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Üsküdar'da 4 Kişinin Öldüğü Silahlı Çatışma Davası Devam Ediyor
4
İstanbul Anadolu Adliyesi 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Yıldız City
5
İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!
6
Muş'ta Aileler 'Terörsüz Türkiye' İçin Eylemde: Evlat Hasreti Bitiyor mu?
7
Tez-Koop-İş, Bakanlık Önünde Kamu İşçileri İçin Basın Açıklaması Yaptı

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!