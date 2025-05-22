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Çanakkale'de 320 Yasa Dışı Ahtapot Tuzağına El Konuldu

Çanakkale'de sürdürülebilir balıkçılığı korumak amacıyla 320 yasa dışı ahtapot tuzağına el konuldu.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:52
Çanakkale'de 320 Yasa Dışı Ahtapot Tuzağına El Konuldu

Yasa Dışı Ahtapot Tuzağına El Konuldu

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, sürdürülebilir balıkçılığı korumak amacıyla yaptıkları denetimlerde, denizlerde yasa dışı bırakılan 320 ahtapot tuzağına el koydu.

Kurumun yaptığı açıklamada, etkin denetimler ve anlık müdahale kabiliyeti sayesinde sucul biyoçeşitliliğin yerinde korunmasına katkı sağlandığı belirtildi.

Martı Kurtarma Operasyonu

Ayrıca, deniz denetimlerinde ayağına olta takılan bir martının, hızlı ve etkili müdahale ile zarar görmeden kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, denize bırakılan yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda 320 ahtapot tuzağının tespit edilmesiyle birlikte, bu tuzakların mülkiyetinin kamuya geçirilmek üzere el konulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Yalnızca su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda deniz memelileri, su kuşları ve tüm sucul ekosistemin korunmasına da büyük önem veriyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık ve sucul yaşamın devamlılığı için, karada, denizde ve iç sularda her daim bulunmamız gereken yerdeyiz." denildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince, sürdürülebilir...

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda, denize yasa dışı bırakılan 320 ahtapot tuzağına el konuldu.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince, sürdürülebilir...

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda, denize yasa dışı bırakılan 320 ahtapot tuzağına el konuldu.

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