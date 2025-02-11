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Çanakkale'de Av Tüfeğiyle Vurulan Genç İçin Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde av tüfeğiyle vurulan genç için gözaltına alınan şüpheli, 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:12
Çanakkale'de Av Tüfeğiyle Vurulan Genç İçin Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de Av Tüfeğiyle Öldürülen Genç İçin Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde geçtiğimiz akşam yaşanan üzücü olayda, bir kişi av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli N.A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın Detayları

Elmalı köyünde meydana gelen olayda, N.A. domuz avından dönerken otomobilden malzeme indirirken av tüfeğinin aniden ateş alması sonucu arkadaşı Sezgin Yeşil'i (22) ağır yaraladı. Yaralı, N.A. tarafından Biga Devlet Hastanesi'ne götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

N.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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