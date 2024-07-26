Çanakkale'de Boğulma Olayında Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Çanakkale'de Gizem Yıldızhan Cinayeti Davası Başladı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Saliha Gizem Yıldızhan'ın boğularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak eşi ve kardeşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Olayın Gelişimi

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şubat ayında gerçekleştirdiği soruşturma sonucunda, Saliha Gizem Yıldızhan'ın cesedinin Biga ilçesindeki bir araziye gömüldüğü tespit edildi.

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, Fırat Yıldızhan'ın "Tasarlayarak eşe karşı öldürme", kardeşi Yağız Yıldızhan'ın ise "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Duruşma ve İfadeler

İddianamede yer alan bilgilere göre, Fırat Yıldızhan olay günü eşini görüşmek üzere yanında bulunan kardeşiyle birlikte Lapseki'ye gelmiştir. Fırat, eşini tartışma sırasında aracın içinde boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Bu süreçte, eşi Saliha'nın cesedini Biga'nın Çavuşköy Mahallesi yakınlarında bir su kanalına attıklarını ve üzerini toprak ve molozla kapattıklarını söyledi.

Yağız Yıldızhan'ın ise ağabeyinin ifadesini doğruladığı belirtilirken, polis ekipleri kaybolduğu düşünülen Saliha'nın ailesinin müracaatı üzerine olayla ilgili detayları ortaya çıkardı.

Yakalanma ve Gözaltı Süreci

Uzun süre haber alamayan Yıldızhan ailesinin durumu polise iletmesi üzerine yapılan çalışmalarda Fırat ve Yağız Yıldızhan, Biga'da gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe Çanakkale Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Bu olay, mahkemede devam eden duruşmalarla birlikte dikkat çekici bir hal alıyor ve kamuoyunun ilgisini çekiyor.