Çanakkale'de Dalgıç Müjdat Turan Boğaza Dökülen Atık Suyu Kaydetti

Kepez açıklarında dalış yapan rekortmen Müjdat Turan, 12-13 metre derinlikte boğaza dökülen atık suyu su altı kamerasıyla görüntüledi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:57
Kepez açıklarında su altı kamerasıyla kaydedildi

Çanakkale'nin Kepez açıklarında denize dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, boğaza dökülen atık suyu su altı kamerasıyla görüntüledi.

Rekortmen Müjdat Turan, balık avı için zıpkınla dalış yaptığını, bir süre balık aradıktan sonra Çanakkale Boğazı'na dökülen atık su ile karşılaştığını belirtti.

O anları kendi su altı kamerasıyla kaydeden Turan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kepez açıklarında daldığımda 12-13 metre derinlikte pis bir suyun denize aktığını gördüm. Merak ettim ve bu görüntüyü kaydettim. Korkunç bir görüntü. Görüntüyü bunun ne olduğunu öğrenmek için aldım. Umarım yetkililer bu konuda önlem alır"

